Почему зимой следует отказаться от гель-лака на ногах?

Зимой покрытие гель-лаком на ногах лучше заменить на обычный лак, чтобы не вызвать дополнительные нагрузки на ногтевую пластину и не заработать онихолизис (отслоение пластины).

Как передает Day.Az, такие рекомендации в беседе с "Газетой.Ru" дала тренер учебного центра сети салонов "Пальчики" Елена Лихова.

"Зимой покрытие гель-лаком на ногтях не всегда оправдано. В холодный сезон ногти растут медленнее, а гель-лак, оставаясь на ногте длительное время из-за редкой смены педикюра, может давать дополнительное давление на пластину. Это давление в сочетании с плотной зимней обувью увеличивает риск онихолизиса - отслоения ногтя от ногтевого ложа и травмирования пластины. Следует помнить: гель-лак создает твердую, жесткую поверхность. В условиях перепадов температур и механического давления он может стать причиной микротрещин или неправильного распределения нагрузки на ноготь. Поэтому если вы не собираетесь провести холодный сезон в жарких странах, лучше выбирать обычное покрытие вместо гель-лака", - пояснила Лихова.

Она также обратила внимание, что в составе некоторых гель-лаков есть химические вещества, которые потенциально могут вызывать раздражение кожи или аллергические реакции.

"Зимой разумнее выбирать классические лаковые покрытия вместо геля - он меньше травмирует ноготь и легче снимается. Важно ухаживать за стопами, кутикулой и ногтями - это снижает риски трещин, натоптышей и грибка. Если все же планируете использовать гель-лаки, то стоит делать перерыв между его ноской, чтобы избежать риска повреждения и травмирования ногтевой пластины", - рекомендовала Лихова.