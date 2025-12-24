Частный детектив назвал признаки супружеской измены

Частный детектив из Великобритании поделился историями из своей 15-летней практики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он поговорил с изданием Metro.

Дейв Джонс, основатель агентства Reveal PI, в интервью назвал несколько ключевых признаков, которые могут указывать на обман. По его словам, одним из самых тревожных сигналов является резкое изменение цифровых привычек: новый пароль на смартфоне, активное удаление истории сообщений или переписка в скрытых мессенджерах.

"Вы удивитесь, как много женатых людей имеют целые тайные семьи, живущие буквально в соседнем районе", - заявил Джонс. Он рассказал, что около 40 процентов всех дел связаны с проверкой супружеской верности.

Помимо цифровых следов, серьезным признаком измены может быть резкая смена графика и появление срочных рабочих встреч в нерабочее время. Джонс подчеркнул, что его клиенты часто становятся жертвами газлайтинга, когда партнер убеждает их в том, что у них паранойя. Настоящим удовлетворением для сыщика, по его словам, становится момент, когда он предоставляет неопровержимые доказательства, и клиент наконец может опровергнуть ложь.