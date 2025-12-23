23 декабря 2025

23 декабря 2025 16:10

Врач сравнила пользу черного и зеленого чаев

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух сравнила пользу черного и зеленого чаев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в беседе с изданием РИАМО она заявила, что решающее значение в этом вопросе имеет не вид чая, а крепость напитка.

"Сырье для зеленого и черного чая получают с одного растения. Разница лишь в степени ферментации", - объяснила врач. Она уточнила, что зеленый чай содержит больше антиоксидантов катехинов, однако в то же время черный чай богат другими соединениями с антиоксидантными свойствами - теафлавинами.

По словам Кашух, польза напитка для здоровья зависит не от вида чая, а от того, как его приготовили. Гастроэнтеролог объяснила, что слишком крепко заваренный чай (и черный, и зеленый), особенно если пить его натощак, может провоцировать изжогу и негативно влиять на усвоение железа.

При этом она уточнила, что людям с чувствительным желудком крепкий зеленый чай часто вредит больше, чем черный.


