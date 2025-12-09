9 декабря 2025

9 декабря 2025 16:15

Визажист раскрыла секреты по созданию макияжа глаз

При создании макияжа глаз стоит придерживаться техники трех оттенков - самый светлый нужно нанести под бровь, средний - на все веко, темный - во внешний уголок.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом Pravda.Ru рассказала визажист Елена Петрова.

"Работа с глазами строится на балансе света и тени. Светлое - раскрывает, темное - углубляет. Универсальная схема трех оттенков остается самой надежной даже для новичков", - сказала эксперт.

По ее словам, с помощью карандаша можно подчеркнуть линию ресниц и сделать взгляд более собранным, особенно если его слегка растушевать. Тушь должна придавать ресницам объем, базовым вариантом остается черная. При этом цветная тушь может выгодно оттенить глаза, заключила Петрова. 


