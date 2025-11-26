Названа неожиданная замена ботоксу

Доктор Бриттани Шнайдер из Нью-Йорка назвала неожиданную замену ботоксу, на которую увеличился спрос в 2025 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий материал публикует The New York Post.

По словам лицензированного иглотерапевта и травника, в последнее время люди избегают популярных инъекций и ищут более щадящий способ омоложения. При этом Шнайдер рассказала, что уменьшить видимость мелких морщин и улучшить выработку коллагена помогает иглоукалывание.

Врач подчеркнула, что такая процедура усиливает циркуляцию крови и лимфы, доставляя больше кислорода и питательных веществ к клеткам кожи.

Владелица клиники иглоукалывания Гудрун Снайдер отметила, что спрос на иглоукалывание резко возрос. При этом она пояснила, что клиенты желают скорректировать появление морщинок при улыбке, "гусиных лапок" и мешков под глазами.

В свою очередь Шнайдер добавила, что важно начать иглоукалывание в более раннем возрасте, чтобы добиться лучших результатов. "Если начать косметическую акупунктуру рано, это будет похоже на здоровое, красивое и сбалансированное питание. Со временем, в совокупности, результат будет улучшаться", - заключила она.