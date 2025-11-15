Названы тренды в пластической хирургии, которые будут актуальны в 2026 году

Актуальными методиками в 2026 году станут те, что направлены на минимальную травматичность операции, быстрое восстановление с максимальным сохранением индивидуальности пациента, в том числе пьезоринопластика и спейслифтинг.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказал пластический хирург Александр Катков.

"Пьезоринопластика вместо классической ринопластики - новый тренд. Ринопластика считается одной из самых сложных пластических операций. Успех во многом зависит от высокой квалификации, опыта и точной работы хирурга, так как требуется сочетание эстетического чувства и хирургической точности. И здесь на помощь специалистам пришел прогресс - пьезохирургический аппарат, который позволяет корректировать костные отделы носа с использованием ультразвука. Он не повреждает сосуды и мягкие ткани, выполняет "скульптурную" коррекцию бережно, а значит - сокращается реабилитация, минимизируются синяки и отеки после операции, результат становится более прогнозированным", - рассказал Катков.

Хирург добавил, что еще один тренд - спейслифтинг.

"Спейслифтинг - это инновационная и малотравматичная методика лифтинга лица, отличающаяся естественностью и натуральностью результата. Во время операции хирург устраняет так называемые "спейсы" - пространства под мимическими мышцами, образовавшиеся вследствие опущения тканей лица, и возвращает мягкие ткани в их прежнее молодое положение и восстанавливает объем лица.

Доказав свою эффективность, эта хирургическая манипуляция стала бесспорным лидером в омоложении лица, сменив более травматичный smas-лифтинг. Спейслифтинг обеспечивает естественный результат без растяжения и деформации кожи и мышц, сохранив мимику, поэтому лицо остается "вашим". Швы после него незаметны, они располагаются под волосами, за козелком ушной раковины и за ушами в складке. Реабилитация занимает не больше двух недель, без сильных отеков и синяков, а вот эффект сохранится на 10-15 лет и больше", - отметил он.

По мнению эксперта, актуальной также будет пластика одного наркоза.

"Объединяя несколько операций в одну, пациент решает сразу ряд эстетических проблем за один раз. Такое "комбо" позволяет сохранить время, средства, а также снизить стресс для организма. Пластические операции, как правило, хорошо сочетаются друг с другом. На консультации хирург подберет оптимальный комплекс процедур, исходя из эстетических целей и индивидуальных пожеланий пациента, чтобы добиться максимального эффекта. Таким образом, комбо-операции - это разумный выбор для тех, кто хочет получить комплексный и максимальный результат с минимальными затратами времени и ресурсов", - объяснил хирург.

И в заключение он отметил, что трендом 2026 года будет естественная грудь без операционных следов.

"За маммопластикой чаще всего стоит желание женщины изменить форму, положение или размер молочных желез и соответствовать личным эстетическим предпочтениям. Самым современным и безопасным способом коррекции объема молочных желез сегодня считается эндоскопическое увеличение груди, когда во время операции хирурги используют специальное эндоскопическое оборудование с видеокамерой. Изображение тканей, мышц, сосудов, нервов передается на монитор, что исключает их травматизацию при операции. Это единственный метод, исключающий повреждение тканей молочной железы и сохраняющий целостность молочных желез. Эта технология позволяет врачу проводить операции через небольшой доступ 3-4см в подмышечной впадине, контролируя процесс визуально на мониторе. В результате важные анатомические структуры не повреждаются, грудь сохраняет свою чувствительность, рубцов на молочной железе нет. Естественный вид, быстрое восстановление и отсутствие следов операции на груди - самые главные преимущества данной операции", - заключил специалист.