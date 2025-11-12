Дерматолог рассказала о неочевидных причинах появления пигментации после лета

Пигментные пятна из-за воздействия солнца - гиперпигментация - могут свидетельствовать о наличии в организме нарушений, из-за которых он не может полноценно восстановить поврежденные клетки меланоцитов, рассказала "Газете.Ru" дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова, передает Day.Az.

Как пояснила дерматолог, активность меланоцитов, вырабатывающих меланин, окрашивающий клетки в коричневый цвет, вызывает воздействие УФ-излучения на кожу. Летом этот процесс усиливается за счет большего количества солнца.

"Причиной появления стойкой пигментации могут стать низкий ферритин, анемия - как показывает практика, при них почти невозможно удалить пигментацию даже самыми активными косметическими методами", - рассказала Амосова.

Также, по словам дерматолога, появление пигментации могут вызвать недостаток витаминов А, Е, С, переизбыток витаминов группы В, прием медицинских препаратов, усиливающих воздействие на фоточувствительность кожи, и нарушение работы внутренних органов.

"Печеночные пигментные пятна появляются при нарушении работы печени, чаще всего они локализуются на лбу. А при нарушениях пищеварения могут появиться пятна вокруг рта. Даже стресс может быть причиной пигментации", - пояснила Амосова.

Она добавила, что нарушения целостности кожи приводят к появлению посттравматической пигментации. Также, по ее словам, в большей степени на появление пигментации влияет фототип кожи - светлые типы кожи больше подвержены нарушению работы меланогенеза. Кроме того, чаще страдают от нее люди с сухой и чувствительной кожей.

"Главное в борьбе с пигментацией - это ее предотвращение, то есть защита от УФ-излучения. Если же она все-таки появилась, главная задача - ускорить этот процесс, помочь быстрее сойти и обновиться окрашенным клеткам, чтобы их скорее заменили новые", - подчеркнула Амосова.

Она отметила, что активнее всего для удаления пигментации и загара используются кератолитики и эксфолиация: различные кислоты - кислотные пэды, пилинги, сыворотки, энзимные гели, пудры, ретинол. "Также осветляющим эффектом обладает витамин С, он является сильнейшим антиоксидантом, восстанавливает кожу после повреждения солнцем, тем самым частично предотвращая пигментацию", - рассказала дерматолог.

При сильной выраженности пятен, по ее словам, помогут только лазерная терапия, IPL-терапия (фототерапия) и микродермабразия. Для профилактики появления пигментации дерматолог рекомендовала не забывать применять SPF-средства, особенно при использовании ретинола, всех глубоко воздействующих кислот, а также средств с АНА и РНА.

Для максимального предотвращения появления пигментных пятен Амосова посоветовала также хорошо увлажнять кожу в период солнечной активности, перед летом проводить мезотерапию экзопротекторами и пить антиоксиданты - витамины А, Е, С и В3.