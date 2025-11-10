Эксперт назвала ингредиенты для сохранения волос зимой

В зимнее время волосы и кожа головы страдают от холода, необходимо выбирать правильный уход.

Как передает Day.Az, об этом рассказала профессор, доктор медицинских наук, эксперт брендов iHee и Exosomore Аржана Бычкова.

"В холодное время года кожа головы теряет влагу, и чувствительность повышается. Нарушается работа сальных желез, замедляется обновление клеток. Именно поэтому шампунь должен не просто смывать загрязнения, а восстанавливать барьер и поддерживать здоровье волосяных фолликулов", - поделилась она в беседе с "Газетой.Ru".

Эксперт рекомендует выбирать средства, содержащие экзосомы, декспантенол, ниацинамид, мягкие кислоты AHA и BHA, а также наночастицы золота и драгоценных камней. Эти ингредиенты ускоряют регенерацию, укрепляют корни волос, улучшают микроциркуляцию и придают блеск.

По ее словам экзосомы - один из самых перспективных компонентов. В результате их использования, происходит обновление клеток, восстановление и снятие раздражения. Она отметила, что не стоит мыть голову слишком горячей водой и злоупотреблять феном. А головные уборы из натуральных материалов помогают в сохранении влаги и защиты от низких температур.