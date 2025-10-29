Хирург рассказал о рисках использования филлеров в зоне лица

Инъекции филлеров давно стали одной из самых популярных косметологических процедур, но мало кто знает и помнит, что лицо - это зона со сложной системой кровеносных сосудов.

Как передает Day.Az, об этом в беседе с "Известиями" рассказал пластический хирург, ринохирург Сергей Карпович.

По его словам, опасен не сам препарат, а неумелый косметолог с плохим знанием анатомии и физиологии. Поэтому, если филлер попадет в просвет артерии или сильно сдавит сосуд, может начаться некроз.

"Может произойти не только отмирание тканей, но даже наступить слепота. К счастью, это случается редко, только когда наполнитель через артерию носа попадает в центральную глазную артерию, а через нее в сетчатку глаза", - предупреждает врач.

Самыми опасными зонами специалист назвал нос и область между бровями, где проходят артерии, питающие крылья и кончик носа. Он объяснил, что при неудачной инъекции кожа сначала бледнеет, затем темнеет и отмирает. В итоге образуется тяжелый рубец, исправить который можно только серией реконструктивных операций.

Не менее рискованной считается периорбитальная зона - область вокруг глаз. Здесь сосуды расположены очень поверхностно, а кожа тонкая. Попадание филлера в сосуды этого участка также приводит к некрозу век и потере зрения.

"Даже микроскопическое количество препарата способно вызвать катастрофические изменения. Пациент лишается возможности полностью смыкать глаз, а это уже угроза для роговицы", - поясняет эксперт.

Опасности таит и центральная часть лба, добавил Карпович. Глубокие уколы в этой зоне могут закончиться не только некрозом кожи, но и крайне редким, но фатальным осложнением - инсультом. В медицинском сообществе зафиксированы случаи, когда филлер через анастомозы попадал в систему мозговых артерий.

Врач уверяет, что полностью исключить риски невозможно, но их можно свести к минимуму, если доверять процедуру только профессионалам. Опытный косметолог знает анатомию, работает с использованием тупых канюль вместо острых игл и всегда проверяет положение иглы перед введением препарата.

Пациент, в свою очередь, тоже может подстраховаться. На консультации стоит задавать прямые вопросы: какие риски есть именно для этой зоны, используются ли канюли, есть ли в кабинете антидот - фермент гиалуронидаза, который способен растворить филлер в экстренной ситуации.

"Хороший специалист не обидится на такие вопросы. Напротив, он подробно расскажет обо всех возможных рисках и мерах безопасности. Настоящий профессионал всегда работает с полным пониманием анатомии и уважением к главному правилу медицины - не навреди", - подытожил Карпович.