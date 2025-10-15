Косметолог дала советы по уходу за кожей в домашних условиях

Косметолог-эстетист, разработчик профкосметики Наталья Рябинова рассказала, как ухаживать за кожей в домашних условиях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в беседе с сайтом aif.ru она отметила, что ежедневный уход за кожей - это не просто ритуал, а эффективный способ поддерживать здоровье и решать эстетические задачи. Правильно подобранная косметика и регулярная рутина помогут скорректировать многие недостатки без визита к косметологу. Она подчеркнула, что главный секрет эффективности домашнего ухода - в его систематичности и правильном подборе средств, которые работают, как слаженная команда.

Одна из самых частых жалоб - обезвоженность и шелушение. Это недостаток не жира, а именно влаги. В таком случае помогут тоник без спирта, гиалуроновая сыворотка и питательный крем, который удержит влагу. Для усиленного эффекта стоит один-два раза в неделю использовать увлажняющую маску. Еще одна распространенная проблема - тусклый цвет лица и неровный рельеф, вызванные скоплением омертвевших клеток. Здесь эффективны мягкие пилинги с энзимами или кислотами в низких концентрациях - они бережно обновляют кожу, возвращая ей гладкость и сияние.

При жирности и расширенных порах важно не пересушивать кожу. Оптимальное решение - мягкое очищение, тоник с салициловой кислотой, сыворотка с ниацинамидом и глиняные маски один-два раза в неделю.

Для профилактики первых признаков старения хорошо работают витамин C и пептиды: они стимулируют синтез коллагена, укрепляют кожу и помогают в борьбе с пигментацией.

Воспаления и постакне можно корректировать средствами с фитиновой или азелаиновой кислотами, а также ниацинамидом и витамином C - они снимают воспаление и выравнивают тон.

Базовый набор домашнего ухода должен включать очищающее средство, тоник, сыворотку, дневной и ночной крем, а также две-три маски под конкретные задачи. Эксперты напоминают: домашняя рутина не заменяет консультацию косметолога при серьезных проблемах, но отлично поддерживает кожу здоровой, свежей и ухоженной.