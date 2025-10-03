Дерматолог рассказала о причинах появления пигментации после лета

Летом люди нередко сталкиваются с пигментацией кожи, что показывает нарушение работы организма.

Как передает Day.Az, о том, что может стать причиной пигментных пятен на коже, "Газете.Ru" рассказала дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова.

По словам специалиста, под воздействием ультрафиолетового излучения (УФ) всё больше вырабатывается меланин, который и окрашивает клетки кожи в коричневый цвет. Но некоторые побочные проблемы могут напрямую влиять на избавление от пигментов.

"Причиной появления стойкой пигментации могут стать низкий ферритин, анемия - как показывает практика, при них почти невозможно удалить пигментацию", - рассказала Амосова.

Также на возникновение пигментации влияет недостаток А, С и Е, а также переизбыток витаминов группы В. Иногда заболевания печени, расстройство пищеварения и даже стресс могут стать причиной пятен, особенно на лице.

"Главное в борьбе с пигментацией - это ее предотвращение, то есть защита от УФ-излучения. Если же она все-таки появилась, главная задача - ускорить этот процесс, помочь быстрее сойти и обновиться окрашенным клеткам, чтобы их скорее заменили новые", - добавила врач, рассказывая о том, как избавиться от пятен.

По мнению дерматолога, для борьбы с пигментными пятнами используются кислотные пэды, пилинги, сыворотки, энзимные гели, пудры, ретинол. Потребление витамина С и использование SPF-кремов также положительно влияет на здоровье кожи после пигментации. Однако при сильной выраженности пятен смогут помочь только лазерная терапия, IPL-терапия (фототерапия) и микродермабразия. Перед любым вмешательством для лечения пигментации необходимо проконсультироваться со специалистом.