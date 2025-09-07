7 сентября 2025

7 сентября 2025 12:03

Новая зона нанесения румян стала трендом 2025 года

Ещё недавно мы наносили румяна исключительно на яблочки щёк или скулы. Сегодня всё изменилось: модные визажисты советуют добавить немного цвета на лоб.

Да, вы не ослышались, передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru.

"Горящий" лоб - это техника, при которой румяна растушёвываются в центре или по верхней линии лба, создавая эффект внутреннего жара, здоровья и лёгкой небрежности.

Откуда пришёл тренд?

Идея родом с TikTok и fashion-съёмок, где акценты становятся всё более игривыми и нестандартными. Горящий лоб напоминает нам о том, как выглядит кожа после активной прогулки или лёгкого загара - слегка розовая, тёплая, живая. Это стиль "поцелованное солнцем" в новом исполнении.

Кому подходит и как наносить

Такой приём подходит почти всем, особенно если:

  •     У вас светлая или нейтральная кожа;
  •     Вы хотите визуально сузить лоб;
  •     Стремитесь к эффекту baby face.

Лучше всего использовать кремовые или жидкие румяна тёплых розовых или персиковых оттенков. Наносите их пальцами или пушистой кистью на центр лба и растушёвывайте к вискам. Важно - не переусердствовать, иначе получится эффект "перегрева".

Ошибки новичков

  •     Слишком много продукта.
  •     Использование холодных оттенков.
  •     Отсутствие баланса: если вы акцентируете лоб, не перегружайте щёки.

Горящий лоб - это не прихоть, а новый инструмент, чтобы выглядеть свежее и моложе.

Он идеально вписывается в тренд на натуральность и "здоровую кожу" в макияже.


