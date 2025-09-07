Новая зона нанесения румян стала трендом 2025 года

Ещё недавно мы наносили румяна исключительно на яблочки щёк или скулы. Сегодня всё изменилось: модные визажисты советуют добавить немного цвета на лоб.
Да, вы не ослышались, передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru.
"Горящий" лоб - это техника, при которой румяна растушёвываются в центре или по верхней линии лба, создавая эффект внутреннего жара, здоровья и лёгкой небрежности.
Откуда пришёл тренд?
Идея родом с TikTok и fashion-съёмок, где акценты становятся всё более игривыми и нестандартными. Горящий лоб напоминает нам о том, как выглядит кожа после активной прогулки или лёгкого загара - слегка розовая, тёплая, живая. Это стиль "поцелованное солнцем" в новом исполнении.
Кому подходит и как наносить
Такой приём подходит почти всем, особенно если:
- У вас светлая или нейтральная кожа;
- Вы хотите визуально сузить лоб;
- Стремитесь к эффекту baby face.
Лучше всего использовать кремовые или жидкие румяна тёплых розовых или персиковых оттенков. Наносите их пальцами или пушистой кистью на центр лба и растушёвывайте к вискам. Важно - не переусердствовать, иначе получится эффект "перегрева".
Ошибки новичков
- Слишком много продукта.
- Использование холодных оттенков.
- Отсутствие баланса: если вы акцентируете лоб, не перегружайте щёки.
Горящий лоб - это не прихоть, а новый инструмент, чтобы выглядеть свежее и моложе.
Он идеально вписывается в тренд на натуральность и "здоровую кожу" в макияже.