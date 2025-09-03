Врач рассказала о причинах отеков под глазами

Отеки и мешки под глазами могут быть симптомом различных заболеваний.

Как передает Day.Az, об этом 3 сентября сообщила в разговоре с "Газетой.Ru" врач-офтальмолог "СМ-Клиника" Гунва Аль-Терк.

"Среди патологических причин врач назвала: нарушения лимфооттока или венозного оттока; воспалительные заболевания глаз <...> заболевания щитовидной железы <...> болезни сердца; болезни печени; заболевания почек", - рассказала врач.

Гунва Аль-Терк сообщила, что если отеки сохраняются продолжительное время, имеют симметричный характер и сопровождаются другими жалобами, то стоит проверить почки. Офтальмолог в данном случае должен произвести первичный осмотр и направить пациента к нужному специалисту.