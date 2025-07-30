Развеян миф о том, что солнце лечит прыщи

Бытует мнение, что солнце и загар могут помочь в лечении акне, однако, как рассказала "Газете.Ru" врач-дерматовенеролог, косметолог Наталья Михайлова, это миф, передает Day.Az.

"Часто можно услышать: "Съезди на море - подсуши прыщи, загар все вылечит". Врачи регулярно сталкиваются с пациентами, которые уверены в чудодейственной силе солнца против акне. Да, у солнца есть небольшой бактерицидный эффект, и в первые дни кожа действительно может выглядеть чище. Но это иллюзия. Дальнейшее пребывание на солнце вызывает гиперкератоз - утолщение рогового слоя кожи. А это как раз то, что способствует закупорке пор и ухудшению состояния кожи при акне", - отметила врач.

Более того, загар и даже легкое покраснение - это воспаление, которое лишь усугубляет течение кожных заболеваний.

"После "лечебного" загара на море кожа может ответить всплеском воспалений. Иммунитет снижается, бактерии активизируются, и прыщей становится еще больше. Поэтому людям, у которых есть акне, особенно в воспалительной форме, загорать ни в коем случае нельзя. К сожалению, врачебные рекомендации часто уступают "проверенным" советам соседской бабушки, которая уверена, что прыщи нужно сушить на солнце. Помните: солнце не лечит кожу. Защищайте ее правильно и не поддавайтесь мифам, даже если они звучат убедительно", - заключил врач.