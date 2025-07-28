Дерматолог дала советы для избавления от отеков летом

Ходьба и плавание помогают избавиться от отеков в летний период.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова.

"Летом застой лимфы усиливается из-за гиподинамии - в жару снижается физическая активность. Вкупе с обильным питанием, солеными закусками и алкоголем, это подтачивает состояние лимфатической системы и провоцирует появление отеков. Ходьба, плавание, мягкая гимнастика и йога активируют лимфоток без перегрузки организма", - заявила врач.

Амосова обратила внимание, что важно не переусердствовать, так как чрезмерные тренировки, наоборот, могут усугубить отеки из-за накопления молочной кислоты.

К универсальным способам поддержания сосудистого тонуса дерматолог также отнесла контрастный душ и свободную одежду. При этом косметолог заявила, что летом можно носить компрессионное белье, поскольку оно поддерживает сосуды и предотвращает застой лимфы.

Амосова отметила, что для борьбы с отеками также важен правильный уход - наружные средства с активными компонентами. Среди них: кофеин, троксерутин, экстракт конского каштана, арника и гинкго билоба, ментол и никотиновая кислота. Врач уточнила, что компоненты можно комбинировать.

"Например, троксерутин с кофеином и ментолом помогут снять усталость с ног, а комбинация кофеина, арники и гинкго подойдет для ухода за областью вокруг глаз. Наносить средства важно по направлению лимфотока: на лице - от центра к периферии, на теле - от конечностей к лимфоузлам", - рассказала Амосова.

Врач призвала следить за рационом. По ее словам, из него важно исключить соль, сахар и алкоголь, и добавить больше калия (бананы, шпинат), антиоксидантов (ягоды) и омега-3 (рыба, льняное масло).

"Это поможет сбалансировать водно-солевой обмен и улучшить текучесть лимфы", - объяснила эксперт.

Кроме того, она рекомендовала не пить мочегонные средства без назначения врача - это чревато обезвоживанием, нарушением работы почек и сердца. Если отеки сохраняются долго, становятся асимметричными, сопровождаются зудом или изменением мочеиспускания, дерматолог посоветовала обратиться к медикам.