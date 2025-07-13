Названы самые действенные компоненты для ухода за кожей

Американские дерматологи впервые составили перечень косметических ингредиентов, которые действительно помогают при семи наиболее распространенных проблемах с кожей - от акне до морщин.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в Journal of the American Academy of Dermatology и основано на методе экспертного консенсуса, в котором приняли участие десятки ведущих специалистов по кожным заболеваниям.

В список попали только те компоненты, которые получили высокие оценки (7-9 баллов из 9) от большинства экспертов. Лидером оказался минеральный солнцезащитный фильтр - его рекомендуют при сухости, покраснениях и признаках фотостарения. Также уверенно держатся на верхних строчках ретиноиды - производные витамина А. Они эффективны против акне, пигментных пятен, морщин, жирности кожи и расширенных пор.

Исследование особенно актуально летом, когда покупатели подвержены влиянию маркетинга и рекомендаций из соцсетей. Авторы подчеркивают: многие продукты содержат десятки активных веществ, но это не делает их эффективнее. Избыточный уход может раздражать кожу и ухудшать ее состояние. По словам профессора Мурада Алама, эффективность ухода определяется не количеством средств, а точечным подбором активных компонентов.