Три способа нарисовать стрелки, чтобы глаза казались больше и выразительнее

Стрелки - не просто декоративный элемент, а инструмент для визуального изменения формы глаз. Они могут сделать взгляд кошачьим, распахнутым или подтянутым - и всё это с одной подводкой.

Как передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru, главное - выбрать нужную технику и знать, какой эффект вы хотите получить.

Рассказываем о трёх универсальных приёмах, которые легко повторить даже без визажиста.

1. Кошачий эффект - миндалевидная форма

Если вы хотите зрительно вытянуть глаз и сделать взгляд более "хищным", используйте технику "кошачий глаз". Начинайте стрелку от середины века, ведите её вверх под углом к кончику брови и слегка заостряйте хвостик. Нижнее веко можно затемнить тенями на внешнем уголке для дополнительной глубины.

Эффект: глаза становятся миндалевидными, визуально приподнимается внешний уголок, появляется лифтинг-эффект.

2. Раскрытый взгляд - техника "щенячьего глаза"

Наоборот, если вы хотите сделать глаза более круглыми и распахнутыми - проведите мягкую стрелку вдоль верхнего века, слегка опуская хвостик вниз. Используйте коричневую или тёмно-серую подводку для мягкости. Такой приём часто используют в корейском макияже.

Эффект: взгляд становится наивным и открытым, подчёркивается глубина, а глаза кажутся больше.

3. Подтяжка века - "плавающая" стрелка

Если есть нависшее веко или хочется зрительно приподнять взгляд - поможет техника плавающей стрелки. Рисуйте линию не по ресничному краю, а чуть выше складки века, повторяя её форму. Хвостик - вверх и наружу.

Эффект: глаза кажутся подтянутыми, исчезает ощущение "уставшего" взгляда, создаётся эффект блефаропластики без хирургии.

С помощью правильной стрелки можно не просто украсить глаза, а буквально поменять их визуальное восприятие. Попробуйте разные техники и найдите свою - ту, в которой ваш взгляд раскрывается по-новому.