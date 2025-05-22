Назван напиток, усугубляющий выпадение волос

Ты можешь тратить целое состояние на уход за волосами, но если при этом летом постоянно пьёшь холодную газировку - всё зря.
Особенно если волосы уже начали выпадать: именно сладкие напитки, а не шампунь, могут ускорить истончение и потерю локонов, Как передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru.
В чём проблема
Газировка и другие сладкие напитки - не просто калории, это настоящая гормональная ловушка. Главный виновник - сахар, который при регулярном употреблении провоцирует хроническое воспаление и запускает цепную реакцию внутри организма.
Врач-дерматолог Хосе Миера объясняет:
"При повышенном потреблении сахара клетки организма становятся менее чувствительными к инсулину, и уровень этого гормона в крови растёт. Это влияет на выработку андрогенов - гормонов, которые при избытке провоцируют истончение волос и даже андрогенетическую алопецию".
Что происходит с волосами:
- Волосы становятся тоньше
- Начинают выпадать чаще
- Рост новых замедляется
- Риск гормонального облысения увеличивается
Причём ухудшение состояния волос может произойти даже при хорошем уходе, если ты продолжаешь пить литрами газировку или другие напитки с высоким содержанием сахара.
Что делать
Вместо сладких напитков переключись на воду, зелёный чай, травяные отвары или напитки без сахара. Отказаться от газировки легче, чем от шоколада - и волосы отблагодарят тебя блеском и густотой.