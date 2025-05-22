22 мая 2025

22 мая 2025 20:59

Назван напиток, усугубляющий выпадение волос

Ты можешь тратить целое состояние на уход за волосами, но если при этом летом постоянно пьёшь холодную газировку - всё зря. 

Особенно если волосы уже начали выпадать: именно сладкие напитки, а не шампунь, могут ускорить истончение и потерю локонов, Как передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru.

В чём проблема

Газировка и другие сладкие напитки - не просто калории, это настоящая гормональная ловушка. Главный виновник - сахар, который при регулярном употреблении провоцирует хроническое воспаление и запускает цепную реакцию внутри организма.

Врач-дерматолог Хосе Миера объясняет:

"При повышенном потреблении сахара клетки организма становятся менее чувствительными к инсулину, и уровень этого гормона в крови растёт. Это влияет на выработку андрогенов - гормонов, которые при избытке провоцируют истончение волос и даже андрогенетическую алопецию".

Что происходит с волосами:

  •     Волосы становятся тоньше
  •     Начинают выпадать чаще
  •     Рост новых замедляется
  •     Риск гормонального облысения увеличивается

Причём ухудшение состояния волос может произойти даже при хорошем уходе, если ты продолжаешь пить литрами газировку или другие напитки с высоким содержанием сахара.

Что делать

Вместо сладких напитков переключись на воду, зелёный чай, травяные отвары или напитки без сахара. Отказаться от газировки легче, чем от шоколада - и волосы отблагодарят тебя блеском и густотой.


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