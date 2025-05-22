Назван напиток, усугубляющий выпадение волос

Ты можешь тратить целое состояние на уход за волосами, но если при этом летом постоянно пьёшь холодную газировку - всё зря.

Особенно если волосы уже начали выпадать: именно сладкие напитки, а не шампунь, могут ускорить истончение и потерю локонов, Как передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru.

В чём проблема

Газировка и другие сладкие напитки - не просто калории, это настоящая гормональная ловушка. Главный виновник - сахар, который при регулярном употреблении провоцирует хроническое воспаление и запускает цепную реакцию внутри организма.

Врач-дерматолог Хосе Миера объясняет:

"При повышенном потреблении сахара клетки организма становятся менее чувствительными к инсулину, и уровень этого гормона в крови растёт. Это влияет на выработку андрогенов - гормонов, которые при избытке провоцируют истончение волос и даже андрогенетическую алопецию".

Что происходит с волосами:

Волосы становятся тоньше

Начинают выпадать чаще

Рост новых замедляется

Риск гормонального облысения увеличивается

Причём ухудшение состояния волос может произойти даже при хорошем уходе, если ты продолжаешь пить литрами газировку или другие напитки с высоким содержанием сахара.

Что делать

Вместо сладких напитков переключись на воду, зелёный чай, травяные отвары или напитки без сахара. Отказаться от газировки легче, чем от шоколада - и волосы отблагодарят тебя блеском и густотой.