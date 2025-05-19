Дерматолог перечислила причины сухости губ

Потрескавшиеся и шелушащиеся губы не только причиняют дискомфорт, но и могут являться сигналом о наличии серьезных нарушений в организме.

Как передает Day.Az, об этом рассказала "Известиям" врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова.

"Дело в том, что красная кайма губ представляет собой переходную зону между кожей и слизистой оболочкой. Здесь отсутствует роговой слой, обеспечивающий защиту, нет потовых желез и подкожного жира, а сальные железы расположены исключительно в уголках рта. Всё это снижает способность кожи губ к естественному увлажнению и делает ее уязвимой как к внешним, так и к внутренним воздействиям", - отметила врач.

По ее словам, среди внешних факторов, способствующих сухости губ, - недостаточный уход, привычка облизывать и покусывать губы, обезвоживание, воздействие ветра, низких температур и ультрафиолета.

"Однако сухость губ может быть не только следствием неблагоприятных внешних условий, но и симптомом хронических заболеваний. Например, шелушение и трещины на губах часто сопровождают кожные болезни - экзему, дерматит, псориаз", - уточнила Омарова.

Вместе с тем сухость губ может быть связана с нарушением работы внутренних органов - почек, поджелудочной железы, а также с гормональными сбоями и сахарным диабетом. В последнем случае дополнительно наблюдаются сухость кожи лица и постоянная жажда, добавила дерматолог.

"Слишком бледные губы могут указывать на проблемы с печенью. При этом могут наблюдаться дополнительные признаки: белый налет в уголках рта и неприятный запах изо рта", - сказала косметолог.

К тому же сухость губ может сопровождать воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как болезнь Крона, язвенный колит, а также нарушения в работе нервной системы.

"Еще одна возможная причина - инфекции в полости рта, возникающие, например, из-за наличия кариозных поражений или плохо прилегающих реставраций. Острые респираторные вирусные инфекции, сезонные аллергические состояния сопровождаются также сухостью губ", - объяснила Омарова.

Также она обратила внимание на то, что после зимнего периода нередко наблюдается дефицит витаминов, что приводит к гиповитаминозу. При дефиците витаминов А, В12, C, E, цинка и железа могут наблюдаться сухость губ и заеды в уголках рта.

"Важно внимательно относиться к состоянию кожи губ и при необходимости обращаться к специалисту. В ряде случаев может потребоваться междисциплинарный подход: консультации дерматолога, стоматолога, оториноларинголога и специалистов по внутренним болезням. Терапия должна быть комплексной: выявление и устранение причины, минимизация провоцирующих факторов, симптоматическое лечение и мероприятия по восстановлению барьерной функции кожи губ", - отметила эксперт.

Для поддержания здоровья кожи губ она рекомендовала пить достаточное количество воды, отказаться от привычки облизывать или прикусывать губы, а также использовать увлажняющие и питательные бальзамы, обязательно с SPF-защитой в солнечные дни.

"Если исключены системные заболевания, в качестве местной терапии при трещинах и перманентной сухости губ могут помочь метилурациловая мазь и средства с декспантенолом. Для дополнительного увлажнения и стимуляции регенерации кожи губ может быть показана процедура биоревитализации препаратами на основе гиалуроновой кислоты", - заключила врач.