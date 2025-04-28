Неожиданное сообщение мастера после эпиляции вызвало гнев девушки

Австралийка сходила на восковую эпиляцию и разозлилась из-за неожиданного сообщения мастера.

Как передает Day.Az, подробности публикует New York Post (NYP).

27-летняя Сара Баттон рассказала, что после процедуры получила от мастера сообщение со следующим содержанием: "В следующий раз вам придется доплатить 5-10 долларов из-за размера зоны работы. Ничего личного, надеюсь вы меня понимаете". "Без проблем", - ответила девушка, но вскоре, обдумав просьбу мастера, пришла в ярость.

По словам клиентки, сначала она почувствовала себя сбитой с толку, затем ей стало стыдно.

"Но затем мои чувства переросли в ярость. Больше всего меня разозлил тот факт, что она ничего не сказала во время процедуры, а написала мне смс, когда я вернулась домой", - посетовала Баттон в соцсетях.

Комментаторы поддержали девушку, указав на непрофессионализм мастера эпиляции. "Больше никогда не ходи в это место", "Это ужасно", "Как непрофессионально!", "Как мастер заявляю, что написанное вам - это полнейший бред", "Не верю, что мастер мог отправить такое клиенту", - высказывались пользователи.