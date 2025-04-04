Косметолог назвала полезные свойства увлажнителя для волос

Сквалан - полученная в процессе гидратирования, стабилизированная форма сквалена. Его добыча производится из пшеничных зародышей и рисовых отрубей, а также различных видов масел: льняного, хлопкового и оливкового. Это вещество имеет маслянистую текстуру и широко применяется в косметической индустрии.

Как передает Day.Az, об этом рассказала "Известиям" химик-косметолог и основатель бьюти-бренда Roz Mary Наталья Ткаченко.

Сквалан открыл в далеком 1906 году японский химик Митсумару Тцужимото. И вот уже 119 лет ведутся исследования по его использованию в косметике и уходе за кожей. Сквалан же был впервые произведен из сквалена в 1916 году. Он более устойчив к процессам окисления и высоким температурам в сравнении со скваленом. У него больше срок хранения, он практически не имеет запаха, почти бесцветен и отлично совместим с кожей человека. Именно набор этих свойств сделал его великолепным ингредиентом для косметических формул.

Как объясняет химик-косметолог, основатель бьюти-бренда Roz Mary Наталья Ткаченко, сквалан обладает выраженными увлажняющими и смягчающими свойствами. Он помогает удерживать влагу в коже, укрепляет ее защитный барьер, делает более эластичной и разглаживает мелкие морщины.

"Защита от внешних факторов и свободных радикалов также будет преимуществом данного вещества. Сквалан благодаря своим свойствам не забивает поры и не способствует образованию противных черных точек", - отмечает эксперт.

Также сквалан быстро впитывается в кожу, не оставляя ощущения жирности и липкости. Именно поэтому его выбирают те, кто предпочитает легкие текстуры вместо тяжелых масел.

"Косметические средства, в состав которых входит сквалан, будут полезны тем, кто борется с первыми признаками старения кожи, а также обладательницам сухой и обезвоженной кожи. А вообще этот ингредиент подходит для всех типов кожи", - заявила Ткаченко.

Возросшую востребованность скавалана можно объяснить тем, что популярность растительных ингредиентов в настоящее время растет. Косметолог рассказала, что какое-то время его добывали только из печени акулы, поэтому на какое-то время о нем забыли. И даже с переходом на растительные источники производства сквалана ситуация не сильно изменилась. Но сегодня совершенно другая ситуация, и он стал сильно популярен. В сочетании с центеллой азиатской сквалан прекрасно восстанавливает защитный барьер кожи.

Кроме ухода за кожей, сквалан применяется и в других бьюти-процедурах. Некоторые парикмахеры любят в чистом виде наносить сквалан на кончики волос своих клиентов, так как это вещество придает им здоровый блеск. Как утверждает эксперт, если взять сквалан в чистом виде и нанести его на кожу перед тем, как использовать пудру или тональное средство, то можно получить отличную базу под макияж, так как это средство отлично впитывается. Также сквалан можно использовать в качестве лечебной мази. Наносить его на различные сухие участки тела.

"Косметику, в состав которой входит сквалан, можно ежедневно наносить на кожу или использовать как еще одно средство увлажнения, когда ваша кожа теряет влагу", - заключила косметолог.