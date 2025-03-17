Названы способы похудения без вреда для здоровья

В связи с тем, что скоро наступит лето, многие люди начинают задаваться вопросом о похудении. Однако многие способы сбросить лишний вес могут нести в себе непосредственный вред здоровью.

Как передает Day.Az, об этом рассказала диетолог, нутрициолог, психолог, автор книги и методики "Ешь. Читай. Худей" Зоя Богданова в беседе с радио Sputnik.

Для того чтобы привести тело к необходимым параметрам, следует понять, что кроме диеты важно соблюдать определенную дисциплину, чтобы не сорваться и не упустить полученный прогресс.

"Дисциплина - это простые действия, которые нужно делать на регулярной основе. Есть такой момент, когда человек начинает что-то делать и бросает. Нужно преодолеть желание оставить задуманное", - подчеркнула диетолог.

Она подчеркнула, что для успеха в похудении также требуется усиленная концентрация. При желании сбросить лишние килограммы нужно сконцентрироваться на поставленной задаче и сделать ее приоритетной для себя.

Богданова уточнила, что первоначально в диете важен режим питания. Также из рациона необходимо исключить продукты с большим гликемическим индексом, такие как хлебобулочные изделия или сладости. По ее словам, предпочтение стоит отдать продуктам зеленого цвета.

Помимо этого следует следить за водным балансом и выпивать минимум три стакана воды в день. Необходимо также уделять время спорту и гулять на улице по полчаса ежедневно.