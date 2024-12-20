Женщинам объяснили главные опасности косметики с истекшим сроком годности

Использование косметики с истекшим сроком годности может быть опасно для кожи, предупредила бьюти-эксперт, кандидат физико-математических наук и основатель бренда интеллектуальной косметики Zerapy Наталья Леснова. Возможные последствия этого эксперт перечислила женщинам в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Леснова подчеркнула, что в составе косметики есть специальные консерванты. Как объяснила бьюти-эксперт, эти консерванты эффективно работают только тогда, когда срок годности продукта не истек. После этого никто не может дать гарантии, что косметика остается безопасной, уточнила специалистка.

По словам Лесновой, в креме с истекшим сроком годности могут начаться процессы окисления, а его использование увеличит оксидативный стресс кожи - состояние, при котором в организме присутствует чрезмерное количество свободных радикалов. Кроме того, если консерванты не работают, в косметике может произойти рост грибка и бактерий, которые тоже опасны для кожи.

Специалистка уточнила, что подобные процессы протекают и в порошковой косметике, когда ее соединяют с водой. Эта категория средств вообще не содержит консервантов, поэтому использовать ее по истечении срока годности допустимо, но лишь в том случае, если банка со средством стояла плотно закрытой и целостность упаковки не нарушена, предупредила бьюти-эксперт.