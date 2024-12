Тренер назвал ускоряющие старение тела фитнес-привычки

Тренер Майкл Баа назвал ускоряющие старение тела фитнес-привычки.

Как передает Day.Az, его слова приводит Eat This, Not That.

Одна из самых распространенных и пагубных ошибок, по мнению Баа, - тренировки без выходных. "Перетренированность приводит к хроническому воспалению, повышению уровня кортизола и повышению риска травм, что может преждевременно состарить организм", - заявил он. Эксперт предложил делать разгрузочные дни с легкими занятиями, такими как йога или растяжка.

Еще одной негативной привычкой Баа назвал пропуск силовых тренировок. Он отметил, что следствием этого является потеря мышечной массы и костей, в результате чего тело становится слабее и более подверженным травмам с возрастом. Тренер посоветовал выполнять две-три силовые сессии в неделю с акцентом на функциональные движения.

Также ошибочным специалист счел упор только на высокоэффективные упражнения, которые могут привести к износу суставов. "Сочетайте высокоинтенсивные упражнения с низкоинтенсивными альтернативами, такими как езда на велосипеде, плавание или ходьба", - предложил он.

Следующая ошибка - пропуск разминки и заминки. "Пропуск разминки увеличивает вероятность травм, а пренебрежение заминкой приводит к скованности мышц и более медленному восстановлению", - объяснил тренер. Кроме того, Баа рекомендовал не пренебрегать развитием мобильности, чтобы с возрастом не получить плохую осанку и проблемы с движениями.