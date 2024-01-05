7 причин, почему трескаются губы – и как их быстро залечить

Потрескавшиеся губы - самая, кажется, распространенная "зимняя" проблема, хотя, конечно, трескаться и облезать они могут в любое время года. Собрали основные причины, из-за чего это происходит, а кроме того, сделали подборку советов, которые помогут как можно скорее вернуть губы в нормальное состояние.

Сразу скажем, что вылечить потрескавшиеся губы в большинстве случаев можно в домашних условиях. Если ситуация не слишком критическая, то всё пройдет за несколько дней. Если что-то посерьезнее, то потребуется пара недель минимум. Самое главное - не только разобраться с последствиями, но и понять, что сделать, чтобы это не происходило в будущем.

Губы облезают, когда становятся слишком сухими. Но дело в том, что для них в принципе нормально быть сухими, так как на их поверхности нет жировых желез. В этом есть плюсы - на самих губах не бывает прыщей, так как поры не забиваются. Хотя прыщи могут появиться на коже вокруг губ - там-то эти железы есть.

В общем, никакого защитного и увлажняющего слоя на губах нет или почти нет, а потому кожа на них очень и очень уязвима. Она по своей природе просто более чувствительна, чем кожа на большинстве других участков твоего тела. Это значит, что губам нужно регулярное увлажнение - как раз тут на помощь придет твой любимый бальзам. Но некоторые факторы - как внешние, так и внутренние - могут негативно повлиять на состояние кожи губ и заставить ее сохнуть сильнее. И что же это за факторы?

7 причин сухих губ

Ты постоянно облизываешь губы

Такая привычка есть у многих - нам часто хочется облизать губы, особенно если они уже сухие и начали трескаться. И это, кажется, худшее из того, что можно сделать. Ферменты, которые содержатся в слюне, не лучшим образом влияют на кожу губ, фактически разрушая ее.

Как бороться: купи бальзамы и гигиенические помады, разложи по всем карманам и пользуйся. Ты ешь много соленого Соленая пища, особенно та, на которой соль находится прямо снаружи, например печенье, может стать суперраздражающим агентом для губ. Соль задерживает воду, из-за чего губы начнут сохнуть еще сильнее, чем могли бы. Как бороться: обрати внимание на свою диету. Ты пьешь мало воды Сухие губы - один из основных симптомов обезвоживания. Чем больше дефицит жидкости, тем более выраженной будет сухость. Как бороться: пей больше жидкости в целом и воды в частности. Виноват сухой воздух Если воздух там, где ты проводишь много времени, сухой, то твоя кожа тоже начнет сохнуть. На губах это отразится в первую очередь. Они часто сохнут именно зимой, так как в это время года воздух особенно сухой. Как бороться: с погодой бороться не получится (опять же - используй бальзам), а вот с сухостью в помещении поможет справиться увлажнитель воздуха. У тебя дефицит витаминов Кожа на губах часто трескается из-за недостатка витаминов. Это может быть связано с дефицитом витамина В12. Потрескавшиеся красные губы - один из явных признаков авитаминоза. Как бороться: если ты подозреваешь, что проблема в витаминах, сдай анализ, чтобы точно знать, в чем причина. Подобрать витаминный препарат поможет врач, самодеятельностью тут лучше не заниматься. Это влияние лекарств Губы могут начать сильно сохнуть из-за некоторых медикаментов. Так, например, такую реакцию могут вызывать антидепрессанты, лекарства от аллергии и антибиотики. Как бороться: если лекарство нужно принимать в течение долгого времени, то стоит посоветоваться с врачом, можно ли заменить препарат. У тебя аллергия Аллергическая реакция тоже может проявляться как потрескавшаяся на губах кожа. Распознать аллергию можно по зуду и покраснению. Часто такую реакцию могут спровоцировать зубная паста, косметика - как декоративная, так и уходовая. Как бороться: помогут препараты от аллергии - кремы, мази, таблетки. Перед тем как начать их использовать, лучше посоветоваться с врачом. Что делать, чтобы губы быстрее заживали Прежде всего устраняй причину, по которой они сильно трескаются. Тогда тебе останется лишь ускорить процесс заживления. Дерматологи и косметологи советуют такой трюк: смочи губы водой, а потом нанеси плотный слой бальзама или гигиенической помады. Лучше, если это будут средства без цвета и запаха, которые могут стать дополнительными раздражителями. Правильные и хорошие ингредиенты бальзама: керамиды, ланолин, витамин Е, масло ши - найди их на упаковке. Как часто можно использовать гигиеническую помаду Так, вопрос тоже важный. Можно ли переусердствовать с бальзамом и помадой? Вряд ли, если речь не идет об экстремальных случаях. В остальном же лучше использовать их так часто, как это нужно, - при ощущении сухости. Имеет смысл наносить увлажняющий слой даже перед сном, так губы быстрее восстановятся. В норме губы заживут за 2-3 недели. Если ты делаешь всё, что нужно, а улучшений никаких не наблюдается, поспеши к врачу. Может оказаться, что дело вовсе не в сухом воздухе, а в грибковой инфекции или другом заболевании, о котором ты даже и не подозреваешь.

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