«Используйте кисть для макияжа»: мастера маникюра рассказали о своих секретах ухода за ногтями

У каждого профессионала есть свои тайны, и далеко не каждый специалист готов их раскрыть.
Но есть исключения из правил: Джорджия Рей, которая вошла в топ-100 бьюти-блогеров по версии Национальной федерации красоты Великобритании, и сотрудница одного из самых дорогих маникюрных салонов в Лондоне Меган Эванс рассказали, какие лайфхаки облегчают им жизнь и делают ногти их клиенток идеальными.
Мягкий квадрат
И Джорджия, и Меган считают идеальной формой мягкий квадрат. "Она, как мне кажется, подходит для большинства рук", - говорит Рей. Оба мастера советует после обрезки и подпиливания ногтей обязательно посмотреть на руку со стороны ладони - это поможет заметить места, нуждающиеся в коррекции.
Сначала покрытие, потом - кожа
"Клиентки часто спрашивают, почему я возвращаюсь к уходовой части маникюра после того, как нанесла лак. Но когда дело доходит до кутикулы, важно работать с сухой кожей. Так легче отличить омертвевшие участки, которые можно отщипнуть, от живой ткани, которую нельзя трогать", - объясняет Джорджия.
Увлажнение, увлажнение и еще раз увлажнение
"Если ногти сухие, то они будут ломаться и слоиться, но если питания достаточно, то пластины становятся гладкими эластичными. Ежедневно используйте крем для рук и масло для кутикулы и всегда надевайте перчатки, если работаете с любыми агрессивными чистящими средствами - они наносят больше вреда, чем вы думаете", - советует Рей.
Кисть для подводки
"Одна из моих любимых хитростей - использовать кисть для подводки при нанесении покрытия. "Острота" этого инструмента позволяет подобраться ближе к кутикуле, не оставив пятен на коже", - рассказывает Меган.
Избегай ацетона
И Меган, и Джорджия считают, что лучше пользоваться жидкостями для удаления лака, которые не содержат ацетона. "Он сушит ногти и может вызвать их преждевременное разрушение", - считает Эванс. А Джорджия советует найти средство, которое будет мягче воздействовать на ноготь и окружающую его кожу - на рынке сейчас существуют жидкости, которые позволяют безопасно снять и обычное, и гелевое покрытие.
Помни об SPF
"Женщины забывают, что средства с SPF надо наносить не только на лицо, но и на руки - это замедляет процесс старения и защищает тонкую кожу от пигментации. Поищите крем для рук с SPF - их гораздо больше, чем вы думаете", - советует Меган.
Не пропускай пилинг
"Дважды в неделю надо уделять рукам особое внимание, - считает Эванс. - Используйте отшелушивающее средство, чтобы удалить омертвевшие клетки - это придаст вашим рукам и ногтям более свежий и сияющий вид".