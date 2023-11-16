«Используйте кисть для макияжа»: мастера маникюра рассказали о своих секретах ухода за ногтями

У каждого профессионала есть свои тайны, и далеко не каждый специалист готов их раскрыть.

Но есть исключения из правил: Джорджия Рей, которая вошла в топ-100 бьюти-блогеров по версии Национальной федерации красоты Великобритании, и сотрудница одного из самых дорогих маникюрных салонов в Лондоне Меган Эванс рассказали, какие лайфхаки облегчают им жизнь и делают ногти их клиенток идеальными.

Мягкий квадрат

И Джорджия, и Меган считают идеальной формой мягкий квадрат. "Она, как мне кажется, подходит для большинства рук", - говорит Рей. Оба мастера советует после обрезки и подпиливания ногтей обязательно посмотреть на руку со стороны ладони - это поможет заметить места, нуждающиеся в коррекции.

Сначала покрытие, потом - кожа

"Клиентки часто спрашивают, почему я возвращаюсь к уходовой части маникюра после того, как нанесла лак. Но когда дело доходит до кутикулы, важно работать с сухой кожей. Так легче отличить омертвевшие участки, которые можно отщипнуть, от живой ткани, которую нельзя трогать", - объясняет Джорджия.

Увлажнение, увлажнение и еще раз увлажнение

"Если ногти сухие, то они будут ломаться и слоиться, но если питания достаточно, то пластины становятся гладкими эластичными. Ежедневно используйте крем для рук и масло для кутикулы и всегда надевайте перчатки, если работаете с любыми агрессивными чистящими средствами - они наносят больше вреда, чем вы думаете", - советует Рей.

Кисть для подводки

"Одна из моих любимых хитростей - использовать кисть для подводки при нанесении покрытия. "Острота" этого инструмента позволяет подобраться ближе к кутикуле, не оставив пятен на коже", - рассказывает Меган.

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