Почему ногти становятся тонкими и гибкими? - и как это исправить?

Вот по каким причинам ногтевые пластины начинают напоминать бумагу - проверь, идет ли речь об какой-либо из них в твоем случае.

Воздействие химии

"Постоянное воздействие агрессивных веществ в чистящих средствах может истончать ногти", - говорит мастер маникюра и создательница собственного бренда лаков Эми Лин. Подумай, не используешь ли ты такие средства каждый день во время уборки и мытья посуды.

Как исправить: всё просто - тебе поможет пара резиновых или виниловых перчаток.

Акриловое наращивание

Как показало исследование 2016 года, проведенное докторами медицины Эваном Ридером и Антонеллой Тости, акриловое наращивание может делать ногти тонкими и ломкими.

Как исправить: отказаться от акрила и подождать, пока ногти полностью обновятся.

Влажность

Изучение ногтей 511 человек, работа которых связана с частым контактом рук с водой, показало, что чередующиеся периоды увлажнения и сушки ногтей увеличивают их ломкость - особенно у женщин.

Как исправить: рекомендация та же, что и в случае с моющими средствами - пользуйся перчатками.

Некоторые заболевания

Как объясняет доктор медицины, дерматолог Дана Стерн, ногти могут становиться тонкими и мягкими у тех, кто страдает, например, заболеваниями щитовидной железы, болезнью Рейно и анемией.

Как исправить: подумай, какие еще симптомы ты заметила помимо истончения ногтей, и обязательно расскажи о них своему врачу. Тебе следует сосредоточиться на своем здоровье, а не на том, как выглядят руки.

Возраст

С возрастом организм производит меньше кератина - структурного белка, из которого состоят пластины. Из-за этого ногти становятся тонкими и хрупкими.

Как исправить: используй специальную уходовую косметику - усилители роста, сыворотки и базовые покрытия, укрепляющие ногти.

thevoicemag.ru