Модные оттенки маникюра осень-2023

Сливовый

Сливовый - отличный компромисс для тех, кто вечно не может определиться между нюдовым и ярким лаком. С одной стороны, этот цвет достаточно яркий и заметный, с другой - он невероятно универсальный и никогда не "спорит" с другими оттенками в образе. Он станет отличной альтернативой модным в прошлых сезонах терракотовому, розовому и оттенку мокко.

Темный изумруд

Еще один цвет, актуальность которого напрямую зависит от оттенка, - зеленый. Грядущей осенью нам предстоит забыть о всех его светлых и теплых вариациях: в списке трендов оказался темный, глубокий изумрудный оттенок. Как ни странно, самый эффектный способ носить его - в однотонном покрытии. Достаточно будет лишь глянцевого финиша, чтобы ваши ногти стали походить на драгоценные камни. Впрочем, в дизайнах изумрудный оттенок будет смотреться ничуть не хуже.

Металлик

Металлизированные лаки, вернувшие свою популярность в прошлом сезоне, не планируют сдавать позиций. Так что "металлические" ногти во всем их многообразии остаются с нами еще, как минимум, на один сезон. Носить металлик можно как в однотонном покрытии, так и в дизайне. А вот среди оттенков мы бы советовали выбирать серебро или холодные цветные варианты.

"Голый" маникюр

"Голые" ногти, они же no-nicure, остаются одной из главных тенденций прямо сейчас. Если оставлять ногти без покрытия вы не готовы, присмотритесь к полупрозрачному покрытию нюдового оттенка, максимально приближенного к натуральному цвету вашей ногтевой пластины. Лак будет практически незаметен, зато руки приобретут куда более ухоженный вид - в лучших традициях "тихой роскоши".

Черный

Классика на все времена для тех, кто любит темный маникюр, но не хочет экспериментировать с оттенками зеленого. Черный маникюр всегда смотрится уместно, в меру строго и в меру дерзко, а еще очень удачно вписывается в один из главных маникюрных трендов этого сезона - готический стиль. Носите его в качестве однотонного покрытия или как часть дизайна - черный смотрится безупречно всегда.

Вишневый

Вишневый цвет стабильно возвращается в списки трендов каждую осень, как более спокойная и благородная альтернатива классическому красному лаку. Как и в случае с черным, носить вишневый оттенок можно и самостоятельно, и сочетая с другими цветами: мы, к слову, советуем комбинировать его с алым или небесно-голубым. Универсальности вишневому цвету не занимать, он всегда украшает руки и делает образ более элегантным.

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