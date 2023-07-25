25 июля 2023

25 июля 2023 09:24

Хвост — самая модная прическа лета. Как сделать идеальный

Ирина Шейк

Разнообразные прически - неотъемлемая часть летнего бьюти-образа. В жару с распущенными волосами бывает не очень комфортно, да и просто постоянно ходить с распущенными волосами изрядно надоедает. Наряду с косами и романтичной "мальвинкой", в списке трендов оказались хвосты. И если популярный сейчас хвост "Барби", который носит Марго Робби, впишется далеко не в любой образ (все же прическа вдохновлена винтажной куклой из 60-х), то другая вариация этой прически станет универсальным выбором на выход и на каждый день. Рассказываем, как выглядит самый модный хвост сезона и как его правильно сделать. 

Фрида Аасен

Простая, но на удивление эффектная прическа была замечена на неделе моды в Париже. Высокий гладкий хвост стал главной прической для моделей на показе Alaïa, да и среди гостей этого и других модных шоу можно было заметить не мало приверженцев этой прически. Впрочем, это неудивительно: у такого хвоста есть масса преимуществ. Во-первых, прическа держится весь день: гладко зачесанные при помощи стайлинга волосы не потеряют своего привлекательного вида даже при высокой температуре и высокой влажности. Во-вторых: прическа совершенно универсальна: с таким хвостом можно отправиться в офис, на вечеринку или в спортзал - везде вы будете выглядеть с ней уместно и очень стильно. В-третьих, прическа проста в исполнении: конечно, потребуется чуть больше усилий, чем для обычного небрежного хвоста, но все же это под силу каждому. 

Виттория Черетти

Итак, как сделать самый модный хвост этого лета. Для начала вам понадобится расческа с мелкими зубчиками и мусс или гель для укладки. Хвост советуем собирать на средней высоте - так у вас с меньшей вероятностью к концу дня заболит голова, да и смотреться так прическа будет куда привлекательнее. Что касается пробора - здесь выбирайте сами: кому-то больше идут зачесанные назад волосы, а кому-то - на прямой или пробор. Волосы от корней и до места, где находится резинка важно хорошо зафиксировать при помощи стайлинга - идеально ровно, волосок к волоску. TikTok блогеры часто используют для более гладкого эффекта зубную щетку, но можно обойтись и расческой. На основную длину стоит нанести немного стайлинга для гладкости, чтобы волосы не топорщились в разные стороны и дополнительно все еще раз зафиксировать лаком. Если хотите сохранить более минималистичный вид, используйте резинку под цвет волос или вовсе прозрачную. Если же такой цели нет - можно украсить прическу яркой лентой или заколкой, которая дополнит образ. 

Наташа Поли

thesymbol.ru


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