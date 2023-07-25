Хвост — самая модная прическа лета. Как сделать идеальный

Разнообразные прически - неотъемлемая часть летнего бьюти-образа. В жару с распущенными волосами бывает не очень комфортно, да и просто постоянно ходить с распущенными волосами изрядно надоедает. Наряду с косами и романтичной "мальвинкой", в списке трендов оказались хвосты. И если популярный сейчас хвост "Барби", который носит Марго Робби, впишется далеко не в любой образ (все же прическа вдохновлена винтажной куклой из 60-х), то другая вариация этой прически станет универсальным выбором на выход и на каждый день. Рассказываем, как выглядит самый модный хвост сезона и как его правильно сделать.

Простая, но на удивление эффектная прическа была замечена на неделе моды в Париже. Высокий гладкий хвост стал главной прической для моделей на показе Alaïa, да и среди гостей этого и других модных шоу можно было заметить не мало приверженцев этой прически. Впрочем, это неудивительно: у такого хвоста есть масса преимуществ. Во-первых, прическа держится весь день: гладко зачесанные при помощи стайлинга волосы не потеряют своего привлекательного вида даже при высокой температуре и высокой влажности. Во-вторых: прическа совершенно универсальна: с таким хвостом можно отправиться в офис, на вечеринку или в спортзал - везде вы будете выглядеть с ней уместно и очень стильно. В-третьих, прическа проста в исполнении: конечно, потребуется чуть больше усилий, чем для обычного небрежного хвоста, но все же это под силу каждому.

Итак, как сделать самый модный хвост этого лета. Для начала вам понадобится расческа с мелкими зубчиками и мусс или гель для укладки. Хвост советуем собирать на средней высоте - так у вас с меньшей вероятностью к концу дня заболит голова, да и смотреться так прическа будет куда привлекательнее. Что касается пробора - здесь выбирайте сами: кому-то больше идут зачесанные назад волосы, а кому-то - на прямой или пробор. Волосы от корней и до места, где находится резинка важно хорошо зафиксировать при помощи стайлинга - идеально ровно, волосок к волоску. TikTok блогеры часто используют для более гладкого эффекта зубную щетку, но можно обойтись и расческой. На основную длину стоит нанести немного стайлинга для гладкости, чтобы волосы не топорщились в разные стороны и дополнительно все еще раз зафиксировать лаком. Если хотите сохранить более минималистичный вид, используйте резинку под цвет волос или вовсе прозрачную. Если же такой цели нет - можно украсить прическу яркой лентой или заколкой, которая дополнит образ.

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