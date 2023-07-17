Парфюм с запахом дождя: 7 лучших ароматов для жары

Ombrella Crash - местная шутка о "злом духе" Сен-Барта, который дразнит туристов и мешает им открыть зонтик во время внезапно нагрянувшего тропического шторма. Аромат Ombrella Crash посвящается человеку, живущему инстинктами, его решимости выйти за рамки, действовать наперекор устоявшимся привычкам. Фруктово-цветочная композиция звучит яркими, звонкими нотами киви, лимона и арбуза.

Rain, Marc Jacobs

Если ты любишь запах свежескошенной травы, то Rain - определенно твой аромат. Легкий и чистый парфюм открывается нотами клементина, кипариса и земляники. В сердце композиции тиковое дерево, амбра, мускус и дубовый мох. За шлейф отвечают мускус и белая орхидея.

Fragrance Library Rain, Demeter

Этот чистый аромат передает ту самую свежесть после теплого летнего дождя. Как и все "водные" ароматы, "Летний дождь" от Demeter не резкий и не навязчивый, лучше всего раскрывается в жаркую погоду и идеально подходит для лета.

Un Jardin Après la Mousson, Hermès

"Безмятежный образ природы, возрождающейся после муссонного дождя", - так описывает этот парфюм его создатель. Аромат обыгрывает неожиданную картину Индии - когда муссон возвращает земле то, что отобрало у нее солнце, и прогоняет обжигающее дыхание засухи. Имбирь, кардамон, кориандр, перец и ветивер повествуют в этой новелле о возрождении природы в индийской Керале, обильно напоенной водой.

M2 Black March, CB I Hate Perfume

Своим названием аромат M2 Black March обязан поэме Стиви Смита "Черный март", которая начинается словами: "У меня есть друг на другом конце света. Его имя - будто глоток свежего воздуха". Christopher Brosius, дизайнер бренда CB I Hate Perfume, смешал в этом интригующем букете ноты воды, деревьев, зелени, а также почвы и дубового мха. Про этот аромат говорят так: "Квинтэссенция весны, сама ее сущность". Яркий запах влажной сырой почвы, тающий снег, капающие сосульки, сквозь которые пробивается тонкий и сладковатый запах первых весенних цветов и травы...

Silver Rain, La Prairie

"Упоительный аромат дождя", - так описывают аромат его преданные поклонники. Композиция открывается манящей смесью сочного зеленого яблока и фруктовых нот в сочетании с уникальным букетом трав и специй. Сердце аромата обволакивает фруктовыми нотами в сочетании со свежим букетом белых цветов, обогащенным теплом красной розы и подчеркнутым грациозностью магнолии.

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