Что такое «глазированные» волосы и кому подойдет этот необычный летний тренд

Прошлым летом Хейли Бибер запустила свой бьюти-бренд Rhode, подарив интернету феномен Glazed Donut Skin - увлажненной кожи, сияющей как сахарная глазурь на пончике. Ажиотаж вокруг косметического бренда модели уже стих, а вот тренд Glazed Donut до сих пор продолжает жить. Теперь у нас есть "глазированные" ногти (также известные как "маникюр Хейли Бибер"), "глазированные" губы и даже "глазированные" глаза. Если вы думали, что "глазировать" больше нечего, вы неправы. Прямо сейчас популярность на просторах TikTok набирает тренд на "глазированные" волосы.

В отличие от губ и глаз, которые покрываются толстым слоем блеска, "глазированные" волосы не имеют ничего общего с мокрой укладкой. Волосам необходимо придать блеск и рассыпчатость. Конечно, начинать стоит с глубокого увлажнения: если волосы сухие и безжизненные, никакие средства для укладки не помогут добиться должного эффекта. Так что первым этапом в укладке должен стать именно уход: используйте маску для глубокого увлажнения, а затем - обязательно нанесите несмываемый уход. Сушить волосы стоит мощным, но не слишком горячим потоком воздуха, используя щетку браш.

Затем волосы можно уложить любым способом, который вам придется по вкусу. Это могут быть волны или идеально прямые пряди. Главное, чтобы они были абсолютно гладкими. Используйте специальные средства для дополнительной гладкости и фиксации без склеивания - их сейчас можно найти в ассортименте самых разных косметических брендов. Ну и, конечно же, не стоит делать такую укладку в дождливую погоду - волосы едва ли сохранят "глазированное" состояние при высокой влажности.

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