Дымчатые стрелки: сногшибательный макияж

Как известно, рисование стрелок - это целое искусство. Именно поэтому мы так любим варианты макияжа, которые не требуют перфекционизма в работе над линией - но при этом всё равно обеспечивают красивый акцент на глазах.

Пожалуй, именно к таким вариантам можно отнести свежий образ Рози Хантингтон-Уайтли - авторства известного звездного визажиста Ху Ван Го. Тонкие кошачьи стрелки, почти незаметные за объемом накладных ресниц, мейкапер подчеркнул дымчатыми тенями: повторяя контуры стрелок, но при этом плавно переходя от контрастного оттенка теней по центру к спокойной бежевой гамме на остальной области век.

Для того, чтобы взгляд был еще более притягательным, визажист сделал тонкий акцент на нижнем веке - добавив легкое, едва заметное шиммерное сияние.

Обрати внимание, что нижние ресницы при этом почти не прокрашены. Это сделано для того, чтобы образ выглядел мягче и на протяжении долгих часов сохранял свежесть: ведь зачастую тушь довольно быстро лишает ресницы объема, и взгляд становится утомленным и тяжелым.

Бери на заметку такой макияж перед жаркими летними вечеринками - которые длятся до рассвета и требуют больших усилий для сохранения красивого образа.

thevoicemag.ru