Как на самом деле нужно пользоваться термозащитными средствами: это правило спасает волосы — его мало кто соблюдает!

Если ты постоянно сушишь волосы феном и на регулярной основе используешь стайлинговые приборы, термозащитное средство должно никогда не заканчиваться в твоих бьюти-запасах. Это правило действует, даже если твои гаджеты оснащены деликатными температурными режимами и ионизацией. Именно без косметических средств с защитными силиконами в составе не обойтись: иначе через пару-тройку недель горячих укладок ты заметишь усиление ломкости и сухость волос.

Впрочем, термозащита требует соблюдения особых правил. Иначе она просто не подействует так, как должна это делать.

Зачастую, если речь не идет об устройствах 2-в-1, мы укладываем волосы уже после того, как они полностью высохнут. И если позволяет время, сушим локоны естественным способом - ведь кажется, что это снижает температурную нагрузку на них. Каким бы способом ты ни предпочитала сушить волосы, обязательно, сразу после мытья, тщательно распредели по ним термозащитное средство. Именно тогда, когда волосы еще мокрые!

Термозащитные средства действуют за счет создания пленки на волосах, которая оберегает их структуру от высоких температур. Силиконы в составе продуктов как бы "запечатывают" влагу в прядях, чтобы предупредить иссушение.

Если тщательно нанести термозащиту на мокрые локоны, во время укладки тепло будет в первую очередь воздействовать не на кутикульный слой, а на силиконовую пленку на волосах. А значит, глубинные повреждения и пересушивание будут предупреждены!

thevoicemag.ru