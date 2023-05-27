Наращивание ресниц: что нужно узнать перед тем, как решиться

Наращивание ресниц многие девушки считают настоящим спасением, ведь эта процедура позволяет отказаться от обязательного макияжа глаз. Другие уверены, что даже самые искусно наращенные ресницы выглядят неестественно - это мы обсуждать сейчас не будем, на вкус и цвет товарищей нет. А лучше поговорим о том, что важно учесть и к чему готовиться, решив (и решившись!) нарастить ресницы.

Не стоит забывать о возможных проблемах и рисках, которые может повлечь за собой эта манипуляция. В их числе покраснение глаз, опухание век и выпадение собственных ресниц. Чтобы их избежать нужно, в первую очередь, попасть к настоящему профессионалу своего дела. Как определить, что лэшмейкер все делает правильно, и что предпринимать, если начались проблемы?

Правильное наращивание ресниц: как оно происходит

Самое важное условия - стерильность. У тебя не должно возникнуть ни малейших сомнений в том, что все расходники одноразовые, все поверхности продезинфицированы. Даже самый дружелюбный и симпатичный мастер перед началом работы обязан надеть маску и перчатки.

Во время процедуры тебе не должно быть дискомфортно и, тем более, больно. Если болевые ощущения появились - значит, мастер либо неаккуратно обращается с твоими собственными ресницами и кожей века, либо неправильно ставит наращиваемые ресницы, либо плохо изолирует глаза от попадания испарений от клея.

О дискомфорте нужно сообщить немедленно. Например, глаз может щипать из-за того, что он оказался немного приоткрыт, а мастер этого не заметил. Грамотный специалист владеет техниками безопасного прикрытия глазного яблока.

Если ты уснула в ходе процедуры - это скорее хороший признак. Опытный мастер действует четко и уверенно, его движения бережны, но тверды. Он закончит работу, не потревожив сон клиентки.

Время работы также является показателем качества. Наращивание не должно проходить слишком долго или слишком быстро. Невозможно сделать качественные ресницы за 30 минут, такое время говорит о том, чтомастер допустил множество ошибок. Даже у самых быстрых мастеров наращивание происходит минимум 1 час 15минут, но не меньше.

Но долго также не значит хорошо. Если мастер возится с ресницами дольше 3 часов - это говорит о его неопытности.

Среднее оптимальное время наращивания около 2 часов, тайминг зависит от выбранного объема.

Еще один признак хорошего мастера - во время процедуры и в конце он проверяет свою работу на отменное качество: перебирающими движениями пинцета просматривает каждую ресничку и убеждается в том, что она на своем месте и держится крепко.

Какие ощущения должны быть после наращивания ресниц

После процедуры наращивания ресниц никаких особых ощущений быть не должно. Может немного щипать при первом открытии глаз, но это ощущение уходит в течении первых 2-5 минут. Красные после процедуры глаза говорят о том, что что-то пошло не так.

Прямо в кабинете у мастера можно проверить, правильно ли поставили ресницы. Для этого требуется зажмуриться и прислушаться к своим ощущениям. Если что-то мешает, врезается, режет, тянет или приносит боль - это говорит о том, что специалист сделал либо слишком маленький отступ от века, либо допустил склеивание ресниц между собой.

Какие проблемы могут возникнуть после наращивания

Самые распространенные проблемы после наращивания - это отек, покраснение и выпадение ресниц. Это может происходит в нескольких случаях.

Наращивание выполнено неправильно и ресницы врезаются в веко, тем самым вызывая раздражение глаза.

В глаз попали испарения от клея. Сам клей в глаза попасть не может, так как при процедуре слизистая изолируется, но испарения могут. От этого возможно сильное покраснение и даже ожог роговицы.

Мастер использовал некачественные материалы. Хорошие материалы не могут стоить дешево, узнай заранее, на каких работает выбранный тобой мастер.

Были нарушены санитарные нормы, мастер занес инфекцию. В кабинете все должно быть стерильно, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Аллергия. Это самая распространенная причина возникновения дискомфорта после наращивания. Если вы чувствуете, что ничего не врезается и ресницы носятся комфортно, но отек или покраснения при этом есть - значит у вас началась аллергия.

Во всех случаях при возникновении проблем необходимо снять ресницы, и лучше это сделать у другого мастера. Но ни в коем случае нельзя снимать их самостоятельно дома, вырывать ресницы или пытаться размочить клей маслами.

После снятия нужно обратиться к офтальмологу, который осмотрит глаза и выпишет дальнейшее лечение. Ни в коем случае не нужно читать советы в интернете, пользоваться методиками подруг или народными средствами - это может только навредить.

Допустимо совсем незначительное покраснение глаз глаз после процедуры в случае, если глаза очень чувствительные, это происходит крайне редко и, скорее всего, это пройдет через незначительное время. Но если дискомфорт сохраняется на протяжении нескольких часов - нужно обратиться к врачу.

Кому не подойдет наращивание ресниц

Процедура не подойдет людям, имеющими аллергию на пыльцу и многие пищевые аллергии. С большой вероятностью начнется реакция на испарения от клея, но это не стопроцентный вариант исхода событий, поэтому мастер может предложить предварительно сделать тест на аллергию.

Для этого ставятся несколько ресниц на каждом глазу. Если в течение суток нет никакой реакции, то можно наращивать полностью. Если возникает хотя бы малейший дискомфорт - лучше воздержаться.

Также наращивание не подойдет людям с аллергией на отдельные компоненты, входящие в состав клея для наращивания. В этом случае не стоит делать даже тест на аллергию.

Если у тебя есть любые сомнения, обязательно проконсультируйся с офтальмологом перед тем, как идти на наращивание ресниц.

Категорически запрещено наращивание женщинам, у которых веки не закрываются полностью (например, после блефаропластики). В глаза могут попасть не только испарения от клея, но и сам клей, будет ожог роговицы.

Не подходит процедура также людям с травмами и шрамами в области глаз по той же причине. Если человек страдает алопецией, наращивание ресниц, увы, делать смысла не имеет, они отпадут.

Как ухаживать за ресницами после наращивания

После наращивания ресниц первые сутки, 24 часа, ресницы нельзя мочить, 48 часов не рекомендуется ходить в сауны и солярий. Не стоит спать лицом в подушку и чесать глаза.

Мастер обычно выдает выдает клиенту специальную щеточку, которой нужно расчесывать ресницы каждый день. После того, как прошли предписанные сутки воздержания от водных процедур, нужно обязательно умываться ежедневно, чтобы между ресницами не скапливалась грязь и не началось воспаление. Делать это нужно аккуратно, избегать при этом средств для умывания с маслом в составе.

Считается, что клей держит ресницы от 3 до 8 недель. Обычно мастера рекомендуют проводить коррекцию не реже раза в месяц. Если у тебя какая-то особая ситуация, компетентный мастер подберет для тебя индивидуальный ритм коррекции.

thevoicemag.ru