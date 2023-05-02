Как выглядят огненные кольца: самый популярный признак некачественного маникюра

Плохой маникюр можно распознать по многим параметрам. Но именно эта недоработка сразу бросается в глаза нейл-мастерам - и делает ногти более хрупкими и травмированными.

Качественный маникюр - это не только про красивый дизайн и ровно подпиленные кончики ногтей. Куда более важно обработать кожу вокруг ногтевой пластины и кутикулу: чтобы руки выглядели аккуратно и не было ни намека на появление заусенцев.

Пожалуй, работу с кутикулой можно назвать одним из самых сложных этапов маникюра. При ее спиливании, срезании или отодвигании можно не только травмировать руки клиенту, но и испортить ногтевую пластину, оставив на ней так называемые "огненные кольца".

Огненными кольцами (rings of fire) западные нейл-мастера называют тонкие красные линии, которые можно разглядеть в основании ногтевой пластины. Они свидетельствуют о том, что прошлый маникюр был проведен неудачно: и теперь в этом месте ноготь имеет более тонкую и хрупкую структуру.

Огненные кольца появляются из-за слишком сильного нажима фрезы или инструмента для механического удаления кутикулы, а также из-за неправильного угла наклона пилки. Такие действия дают быстрый и чистый результат - но незаметно для самих мастеров травмируют зону ногтя, еще не отросшую до видимой области.

К сожалению, восстановить ноготь с"огненной меткой" невозможно. Но и сильно драматизировать по поводу наличия такого несовершенства не стоит - ведь со временем оно просто-напросто отрастет.

В большинстве случаев огненные кольца - проблема лишь эстетическая. Если ты предпочитаешь натуральный маникюр без покрытия, красные полоски и небольшие вмятинки на ногтях будут бросаться тебе в глаза и напоминать о неудачном сеансе маникюра. В других ситуациях несовершенство спрячется за гель-лаком.Однако отметим, что если предыдущий визит в нейл-студию оставил слишком глубокие следы в основании ногтя, следует задуматься о походе к другому специалисту. Возможно, этот нейл-мастер еще не работал со слишком толстой кутикулой или, наоборот, слишком тонкой ногтевой пластиной - и тебе нужен кто-то более опытный.

thevoicemag.ru