22 апреля 2023

22 апреля 2023 15:15

Что нужно знать про гигиенические помады и как их выбирать?

Кожа губ очень нежная и чувствительная, поэтому она зачастую первой реагирует на воздействие агрессивных внешних факторов. Именно поэтому ты должна обеспечить ей особую защиту. К счастью, современная бьюти-индустрия предлагает огромное количество уходовых блесков, гигиенических помад и бальзамов для губ на любой случай. Разбираемся, как выбрать средство, отвечающее всем важным требованиям.

Ты наверняка замечала, что при малейших погодных изменениях (перепад температуры, сильный ветер, длительное пребывание на открытом воздухе, сухой воздух в помещениях) губы моментально становятся сухими, начинают шелушиться или трескаться, на них появляются болезненные "заеды" и воспаления. Ситуацию усугубляют неправильное питание, недостаток витаминов, обезвоживание и вредные привычки - неизменные спутники жизни в мегаполисе. Нерегулярный уход или полное его отсутствие тоже делают свое дело.

Часть бальзамов и гигиенических помад неизбежно попадает на слизистую и "съедается", поэтому к выбору средства для губ нужно отнестись ответственно и не покупать непроверенные средства неизвестных брендов.

Стоит учитывать, что декоративная косметика (особенно матовые помады) и зубные пасты тоже сушат губы и могут усилить уже имеющиеся раздражения и чувство дискомфорта. Не забывай и о механических повреждениях, которые могут нанести слишком агрессивные отшелушивающие средства (например, скрабы с крупными абразивными частицами сильно травмируют уязвимую кожу).Что же делать? Для начала нужно выявить причину ухудшения состояния губ и по возможности устранить ее. Однако этот процесс не всегда быстрый, а хочется решить проблему как можно скорее. И вот тут-то как раз на помощь придут гигиенические помады и бальзамы.

Moomin x Lumene Raspberry Lip Balm; Weleda Everon; Frudia Honey Chu Lip Essence Grape; L:A Bruket Almond Coconut Lip Balm; Uriage Bariederm Cica-lips Protecting Balm; Carmex Vanilla Stick.
 

Защитные бальзамы с плотной текстурой - идеальный выбор для зимнего периода, так как они защищают от холода и ветра, а также нивелируют разницу температур. Такие средства обеспечивают интенсивное питание и стимулируют регенерацию, поэтому они пригодятся и как дополнительное ночное средство ухода. Просто нанеси их более толстым слоем и ложись спать - утром губы будут мягкими и нежными. В теплое время года или для отпуска на море в любой сезон более актуальны средства с легкой тающей текстурой, дающие быстрое увлажнение. Это must have для офисной и домашней косметичек. Используй такие бальзамы соло или в качестве праймера под помаду.

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Ciel Crystal Herbs; Sesderma Silkses; Avon Care "Скорая помощь"; Yves Rocher Pomme Rouge Red Apple; Pupa Milano Sport Addicted Balm; "Л'Этуаль" Smart Lip Balm; Lush "Шоколадный поцелуй"; Planeta Organica Bio Lip Balm "Тропическое увлажнение"
 
В состав гигиенических помад и бальзамов обязательно должны входить увлажняющие компоненты: пчелиный воск (благодаря высокой концентрации витамина А он ускоряет заживление трещин, обладает антибактериальными и антисептическими свойствами), витамины (А, Е, С, В12 - питают и смягчают кожу губ и способствуют восстановлению эпидермиса), а также масла (оливковое - активно увлажняет и защищает от появления трещинок и ранок; кокосовое - обладает лечебными свойствами, питает и увлажняет; авокадо - обеспечивает максимальную защиту и устраняет шелушение; зародышей пшеницы - устраняет сухость и ускоряет регенерацию; кунжутное - увлажняет и оказывает выраженный антиоксидантный эффект). Помни, что бальзам или крем для губ должны иметь SPF-фильтр, причем не менее 20 единиц. Время года значения не имеет!
Совет: не покупай гигиеническую помаду, в составе которой есть вазелин, парафин и минеральные масла, поскольку они пересушивают губы и могут ухудшить их состояние.

Хорошо, если в средстве для губ есть дополнительные натуральные ингредиенты: они усиливают и дополняют основной состав. Например, алоэ и мелисса приятно освежают, роза дает дополнительное увлажнение, корица, ментол и мята способствуют улучшению микроциркуляции крови и немного увеличивают объем губ, календула, лаванда и мед оказывают противовоспалительное действие, а цитрусовые питают. Однако бальзамами с такими добавками лучше пользоваться осторожно и с перерывами во избежание аллергических реакций. Если ты не можешь жить без помады, например, розового оттенка, то в холодное время года замени ее на ухаживающий бальзам с цветным пигментом. Подобные средства не наносят губам никакого вреда, а выглядеть они будут свежее. 

 

Оттеночные бальзамы для губ: Vivienne Sabo Color Lip Balm; Clarins Instant Light Lip Balm Perfector; jane iredale "Just Kissed" Lip Plumper; Skyn Iceland Berry Lip Fix; Caudalie French Kiss Tinted Lip Balm
 

Что касается формата увлажняющих помад, то их огромное множество - стики, бальзамы с более жидкой текстурой в тюбиках с кистью, а также муссы в тюбиках или роликах. Ты можешь выбрать тот, что кажется тебе максимально удобным. 

Не забывай, что любые ухаживающие средства для губ необходимо наносить примерно за 10 − 20 минут до выхода на улицу. Используй их по мере необходимости, а вне помещения обновляй каждые пару часов для достижения максимального эффекта.

И непременно обращай внимание на срок годности! Открытый тюбик лучше использовать в течение трех-четырех месяцев, после чего прощайся с ним без жалости и сожаления. 

thevoicemag.ru


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