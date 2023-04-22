Что нужно знать про гигиенические помады и как их выбирать?

Кожа губ очень нежная и чувствительная, поэтому она зачастую первой реагирует на воздействие агрессивных внешних факторов. Именно поэтому ты должна обеспечить ей особую защиту. К счастью, современная бьюти-индустрия предлагает огромное количество уходовых блесков, гигиенических помад и бальзамов для губ на любой случай. Разбираемся, как выбрать средство, отвечающее всем важным требованиям.
Ты наверняка замечала, что при малейших погодных изменениях (перепад температуры, сильный ветер, длительное пребывание на открытом воздухе, сухой воздух в помещениях) губы моментально становятся сухими, начинают шелушиться или трескаться, на них появляются болезненные "заеды" и воспаления. Ситуацию усугубляют неправильное питание, недостаток витаминов, обезвоживание и вредные привычки - неизменные спутники жизни в мегаполисе. Нерегулярный уход или полное его отсутствие тоже делают свое дело.
Стоит учитывать, что декоративная косметика (особенно матовые помады) и зубные пасты тоже сушат губы и могут усилить уже имеющиеся раздражения и чувство дискомфорта. Не забывай и о механических повреждениях, которые могут нанести слишком агрессивные отшелушивающие средства (например, скрабы с крупными абразивными частицами сильно травмируют уязвимую кожу).Что же делать? Для начала нужно выявить причину ухудшения состояния губ и по возможности устранить ее. Однако этот процесс не всегда быстрый, а хочется решить проблему как можно скорее. И вот тут-то как раз на помощь придут гигиенические помады и бальзамы.
Защитные бальзамы с плотной текстурой - идеальный выбор для зимнего периода, так как они защищают от холода и ветра, а также нивелируют разницу температур. Такие средства обеспечивают интенсивное питание и стимулируют регенерацию, поэтому они пригодятся и как дополнительное ночное средство ухода. Просто нанеси их более толстым слоем и ложись спать - утром губы будут мягкими и нежными. В теплое время года или для отпуска на море в любой сезон более актуальны средства с легкой тающей текстурой, дающие быстрое увлажнение. Это must have для офисной и домашней косметичек. Используй такие бальзамы соло или в качестве праймера под помаду.
Хорошо, если в средстве для губ есть дополнительные натуральные ингредиенты: они усиливают и дополняют основной состав. Например, алоэ и мелисса приятно освежают, роза дает дополнительное увлажнение, корица, ментол и мята способствуют улучшению микроциркуляции крови и немного увеличивают объем губ, календула, лаванда и мед оказывают противовоспалительное действие, а цитрусовые питают. Однако бальзамами с такими добавками лучше пользоваться осторожно и с перерывами во избежание аллергических реакций. Если ты не можешь жить без помады, например, розового оттенка, то в холодное время года замени ее на ухаживающий бальзам с цветным пигментом. Подобные средства не наносят губам никакого вреда, а выглядеть они будут свежее.
Что касается формата увлажняющих помад, то их огромное множество - стики, бальзамы с более жидкой текстурой в тюбиках с кистью, а также муссы в тюбиках или роликах. Ты можешь выбрать тот, что кажется тебе максимально удобным.
Не забывай, что любые ухаживающие средства для губ необходимо наносить примерно за 10 − 20 минут до выхода на улицу. Используй их по мере необходимости, а вне помещения обновляй каждые пару часов для достижения максимального эффекта.
И непременно обращай внимание на срок годности! Открытый тюбик лучше использовать в течение трех-четырех месяцев, после чего прощайся с ним без жалости и сожаления.