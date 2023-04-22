Что нужно знать про гигиенические помады и как их выбирать?

Кожа губ очень нежная и чувствительная, поэтому она зачастую первой реагирует на воздействие агрессивных внешних факторов. Именно поэтому ты должна обеспечить ей особую защиту. К счастью, современная бьюти-индустрия предлагает огромное количество уходовых блесков, гигиенических помад и бальзамов для губ на любой случай. Разбираемся, как выбрать средство, отвечающее всем важным требованиям.

Эти средства призваны увлажнить и ускорить регенерацию нежной кожи губ. Заметим, что в ней отсутствуют сальные и потовые железы, а кровеносные сосуды расположены очень близко к поверхности из-за более тонкого слоя эпидермиса, поэтому без дополнительного регулярного увлажнения просто не обойтись. Если же ты будешь использовать уходовые средства регулярно, то сможешь избежать серьезных проблем и последующего лечения губ.

Стоит учитывать, что декоративная косметика (особенно матовые помады ) и зубные пасты тоже сушат губы и могут усилить уже имеющиеся раздражения и чувство дискомфорта. Не забывай и о механических повреждениях, которые могут нанести слишком агрессивные отшелушивающие средства (например, скрабы с крупными абразивными частицами сильно травмируют уязвимую кожу).Что же делать? Для начала нужно выявить причину ухудшения состояния губ и по возможности устранить ее. Однако этот процесс не всегда быстрый, а хочется решить проблему как можно скорее. И вот тут-то как раз на помощь придут гигиенические помады и бальзамы.

Часть бальзамов и гигиенических помад неизбежно попадает на слизистую и "съедается", поэтому к выбору средства для губ нужно отнестись ответственно и не покупать непроверенные средства неизвестных брендов.

Ты наверняка замечала, что при малейших погодных изменениях (перепад температуры, сильный ветер, длительное пребывание на открытом воздухе, сухой воздух в помещениях) губы моментально становятся сухими, начинают шелушиться или трескаться, на них появляются болезненные "заеды" и воспаления. Ситуацию усугубляют неправильное питание, недостаток витаминов, обезвоживание и вредные привычки - неизменные спутники жизни в мегаполисе. Нерегулярный уход или полное его отсутствие тоже делают свое дело.

Защитные бальзамы с плотной текстурой - идеальный выбор для зимнего периода, так как они защищают от холода и ветра, а также нивелируют разницу температур. Такие средства обеспечивают интенсивное питание и стимулируют регенерацию, поэтому они пригодятся и как дополнительное ночное средство ухода. Просто нанеси их более толстым слоем и ложись спать - утром губы будут мягкими и нежными. В теплое время года или для отпуска на море в любой сезон более актуальны средства с легкой тающей текстурой, дающие быстрое увлажнение. Это must have для офисной и домашней косметичек. Используй такие бальзамы соло или в качестве праймера под помаду.

В состав гигиенических помад и бальзамов обязательно должны входить увлажняющие компоненты: пчелиный воск (благодаря высокой концентрации витамина А он ускоряет заживление трещин, обладает антибактериальными и антисептическими свойствами), витамины (А, Е, С, В12 - питают и смягчают кожу губ и способствуют восстановлению эпидермиса), а также масла (оливковое - активно увлажняет и защищает от появления трещинок и ранок; кокосовое - обладает лечебными свойствами, питает и увлажняет; авокадо - обеспечивает максимальную защиту и устраняет шелушение; зародышей пшеницы - устраняет сухость и ускоряет регенерацию; кунжутное - увлажняет и оказывает выраженный антиоксидантный эффект). Помни, что бальзам или крем для губ должны иметь SPF-фильтр, причем не менее 20 единиц. Время года значения не имеет!

Совет: не покупай гигиеническую помаду, в составе которой есть вазелин, парафин и минеральные масла, поскольку они пересушивают губы и могут ухудшить их состояние.

Хорошо, если в средстве для губ есть дополнительные натуральные ингредиенты: они усиливают и дополняют основной состав. Например, алоэ и мелисса приятно освежают, роза дает дополнительное увлажнение, корица, ментол и мята способствуют улучшению микроциркуляции крови и немного увеличивают объем губ, календула, лаванда и мед оказывают противовоспалительное действие, а цитрусовые питают. Однако бальзамами с такими добавками лучше пользоваться осторожно и с перерывами во избежание аллергических реакций. Если ты не можешь жить без помады, например, розового оттенка, то в холодное время года замени ее на ухаживающий бальзам с цветным пигментом. Подобные средства не наносят губам никакого вреда, а выглядеть они будут свежее.

Что касается формата увлажняющих помад, то их огромное множество - стики, бальзамы с более жидкой текстурой в тюбиках с кистью, а также муссы в тюбиках или роликах. Ты можешь выбрать тот, что кажется тебе максимально удобным.

Не забывай, что любые ухаживающие средства для губ необходимо наносить примерно за 10 − 20 минут до выхода на улицу. Используй их по мере необходимости, а вне помещения обновляй каждые пару часов для достижения максимального эффекта.