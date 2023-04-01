Перхоть или шелушение из-за сухости: как понять, что происходить с кожей головы

Перхоть или сухость - такой вопрос возникает нередко. Выглядят эти проблемы одинаково, а вот справляться с ними надо разными способами.

Например, в случае сухости можно прибегнуть к помощи масел, но если у тебя перхоть, то масляная маска только увеличит количество чешуек. Или, скажем, шампунь с салициловой кислотой: он помогает справиться с перхотью, а вот сухость только усугубит. Видишь дилемму?

Очень важно понимать, с какой сложностью ты столкнулось. О том, как это сделать рассказали врачи - возьми их рекомендации на вооружение.

Кто есть кто

"Технически перхоть - это симптом себорейного дерматита - разновидности экземы, вызванной дрожжами Malassezia furfur", - объясняет доктор медицинских наук, дерматолог Рэчел Кохран Гэтерс. "Вспышки" себорейного дерматита происходят по множеству причин, но самыми распространенными триггерами являются изменение погоды и стресс.

Шелушение обычно вызвано сухостью кожи головы, которое могут сопровождать стянутость, зуд или покраснение. Что касается провоцирующих факторов, то наиболее частыми виновниками являются очищающие средства и холодная погода, а также гормональные колебания, в том числе связанные с возрастом. По сути всё, что вызывает сухость кожи лица и тела, точно так же действует на голову.

Как отличить сухость от перхоти?

Тебе следует внимательно рассмотреть то, что сыплется на плечи и остается на голове. "Перхоть обычно представляет собой крупные отдельные чешуйки, которые располагаются у основания волос, - объясняет доктор медицинских наук, дерматолог Джошуа Цейхнер. - Они могут иметь желтоватый цвет и быть жирными, в то время как чешуйки, появляющиеся из-за сухости кожи, обычно меньше и белые".



Доктор медицинских наук, дерматолог Айрис Руби советует провести небольшой эксперимент, чтобы выяснить, о какой проблеме идет речь. "Воспользуйтесь шампунем для глубокого очищения, а потом увлажните кожу головы. Всё равно замечаете хлопья? Скорее всего, вы столкнулись с перхотью", - говорит она.

Что делать в каждом случае

Если у тебя перхоть, то следует обратиться к врачу, который поможет справиться с экземой. По словам доктора медицинских наук, дерматолога Рэйчел Кокран Гатерс, самыми распространенными назначениями в этом случае являются шампуни с кетоконазолом, сульфидом селена, пиритионом цинка или салициловой кислотой.

Женщинам, у которых шелушение вызвано чрезмерной сухостью, стоит пропустить одно или два мытья волос - часто проблема возникает из-за слишком частых водных процедур. Чтобы восполнить потери влаги, необходимо пользоваться масками для кожи головы или маслами - например, жожоба.

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