Весенние идеи маникюра для тех, кому хочется чего-то нового

Весной всегда хочется поэкспериментировать с образом и сделать его более ярким и если красить волосы или наполнять гардероб непривычными вещами вы пока не готовы, начать советуем с маникюра. Попробуйте хотя бы на пару недель отказаться от нюда и однотонного покрытия и сделайте по-весеннему яркий дизайн. Конечно, самым очевидным выбором в этом случае станут цветы, но мы предлагаем выбрать кое-что менее банальное, а именно "вишневый" маникюр. Тем более, что этот дизайн - главный тренд прямо сейчас.

Итак, как можно догадаться по названию, этой весной вместо цветов на ногтях мы будем рисовать ягоды вишни. Почему именно вишня, а не клубника, апельсин или ананас так полюбились пользователям соцсетей - никто не знает. Но это и не важно. Важно, что маникюр выглядит действительно ярко и очень необычно. Основное преимущество "вишневого" дизайна - возможность дать полную свободу фантазии. Пожалуй, единственное правило заключается в том, что на ногтях должны быть изображены ягоды вишни. Больше правил никаких нет.

Любителям минимализма придется по вкусу "вишневый микро-нейл-арт. Предварительно покрыв ногти прозрачной или нюдовой базой, изобразите на них пару вишневых ягод. Рисунок может быть схематичным, "мультяшным" или реалистичным - для последнего вам понадобится мастер с навыками живописи или просто специальные наклейки. Изображение вишенок запросто может украсить френч или расположиться "по соседству" с цветами, смайликами и любыми другими рисунками. Главное - ни в чем не ограничивать свою фантазию. Ну а если сходу придумать идею дизайна не выходит, найти вдохновение вам поможет наша подборка ниже.

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