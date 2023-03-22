55-летняя Николь Кидман сменила имидж, вернувшись к образу 20-летней давности

Актриса Николь Кидман опубликовала несколько снимков в новом образе. Фотографиями звезда поделилась с подписчиками своих социальных сетей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

55-летняя Николь Кидман отказалась от блонда в пользу прически, которую она носила на заре своей карьеры. На новых снимках звезда позирует в нежно-голубом платье, а ее рыжие волосы уложены в крупные кудри. Подписчики актрисы в восторге от ее преображения: "Обожаю ваши рыжие кудри", "Вам невероятно идет такая прическа", "Похожа на принцессу", "С такой прической вы выглядите намного моложе", "Носите такую прическу всегда!", "Как хорошее вино, с годами становитесь только лучше", - написали пользователи в комментариях.

После появления Николь Кидман на "Оскаре" фанаты актрисы предположили, что перед церемонией звезда перебрала со спиртным. Позируя фотографам, Кидман избыточно жестикулировала, не вполне уверенно стояла на ногах и приставала к Урбану то с поцелуями, то с объятиями. Неоднозначное поведение актрисы попало на камеры, и соответствующие видеоролики завирусились в социальных сетях. Большинство фанатов сочли, что их кумир переборщила со спиртным перед "Оскаром" и была подшофе. "Черт возьми, она уже пьяна?", - писали пользователи Twitter.