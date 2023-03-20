Названы три самые частые ошибки в макияже

Три самые частые ошибки женщин при нанесении макияжа назвала "Мосленте" ведущий российский визажист, международный преподаватель Яна Панфиловская, передает Day.Az. Она призвала уделять больше внимания уходу за лицом, отказаться от ярких бровей и активного высветления кожи.

"Девушки часто совершают одну и ту же ошибку: не ухаживают за кожей и не готовят ее к нанесению косметики. Это не только утренний и вечерний ритуалы, но и очищение и увлажнение кожи перед тем, как начать краситься", - пояснила эксперт. Кроме того, после уходовой части лицо нужно тщательно затонировать. Неровный цвет лица способен испортить макияж.

Во-вторых, яркие массивные брови, нарисованные карандашом, прибавляют возраст. "Чтобы выглядеть свежее, не стоит сильно прокрашивать брови. Для макияжа лучше использовать легкие продукты: пудровый карандаш, гель, устойчивую помаду для бровей", - рассказала визажист. Карандашом можно лишь слегка прокрасить участки, которые нуждаются в заполнении.

В-третьих, Панфиловская посоветовала не усердствовать с хайлайтером. Сияющие текстуры подсвечивают кожу, подчеркивают и зрительно преувеличивают все нюансы. "Если кожа ровная, можно использовать небольшое количество хайлайтера. Лучше выбрать продукт с мелкодисперсной текстурой. Он ложится тонкой вуалью и создает приятный эффект сияния", - заключила специалист.