«Боб супермодели» - ключ к объему для тонких волос

Каре - самая популярная и удобная стрижка всех времен. Именно за ней мы отправляемся к мастеру, когда накрывает внезапное желание сменить имидж, но к смелым маллету или бикси мы пока не готовы. При этом вариантов у классического боба существует великое множество: разные варианты каре отличаются друг от друга длиной, наличием и интенсивностью каскада, челкой и множеством других черт. Этой весной на волне популярности бьюти-трендов из девяностых к нам вернулся "боб супермодели". Его в свое время примерили главные звезды подиума того времени - от Кристи Тарлингтон до Линды Евангелисты. В 2023 же году его носят Зендея, Эльза Хоск и многие другие звездные модницы. Рассказываем, что такое "боб супермодели" и почему он станет лучшим решением этой весны, особенно - для тонких волос.

Стрижка "супермодели" сама по себе не очень замысловатая. Длина ее должна доходить до 2/3 шеи или линии плеч, но не выше и не ниже. Возможно, вы никогда об этом не задумывались, но именно такая длина считается стилистами оптимальной для любого типа внешности - едва ли вы найдете на всей планете человека, которому бы она не пошла. Вторая важная черта боба "супермодели" - каскад. Он должен быть совсем легким, а вся "слоистость" сосредоточена на концах, то есть коротких слоев на макушке, как у стрижки-"карандаша" вы здесь не увидите. К бобу "супермодели" можно добавить челку - лучше всего подойдет длинная челка-шторка. Главное правило ухода за такой прической - увлажнение и питание. Волосы должны блестеть и выглядеть здоровыми, так что если вы знаете, что у вас быстро секутся концы, будьте готовы регулярно наведываться в салон, чтобы их освежить. В противном случае, прическа моментально потеряет вид. Укладывать такой боб можно разными способами: среди самых популярных - крупные локоны, либо объемная укладка феном на браш. Вытягивать волосы до идеально прямого состояния мы не рекомендуем - это утяжелит их и лишит объема.

thesymbol.ru