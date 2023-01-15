Puppy eyeliner - простой макияж из TikTok, увеличивающий глаза

В2022 году TikTok стал главным источником бьюти-трендов и лайфхаков. Из соцсети на модную арену пришло едва ли не больше идей макияжа, чем с подиумов и красных дорожек вместе взятых. И если какие-то из них мы с радостью оставляем в уходящем году, то многие все же забираем в новый. Один из низ - макияж puppy eyeliner или подводка "щенячьи глаза". Сначала макияж стал популярен только среди пользователей в Южной Корее, но довольно быстро завоевал сердца тиктокеров по всему миру. Звезды тоже не обошли его стороной: Билли Айлиш, 18 декабря отметившая свое 21-летие, выбрала puppy eyeliner в качестве центральной детали праздничного бьюти-образа.

Из названия несложно догадаться, что макияж призван создать эффект "щенячьих глаз" - больших, немного грустных и очень милых. Желаемого эффекта добиться очень легко. Для начала пользователи TikTok советуют нанести на глаза праймер и слегка припудрить прозрачной пудрой: это не позволит подводке растечься. Далее идет самый важный этап - стрелка. Причем стрелка непростая - ее кончик должен еле заметно опускаться вниз, создавая тот самый эффект "грустного" взгляда. При этом угол должен быть минимальным: на первый взгляд стрелка скорее должна казаться прямой, а при ближайшем рассмотрении - немного смотрящей вниз. Если с наклоном переборщить, глаза будут наоборот казаться меньше. Затем обязательно возьмите мягкий карандаш для глаз в цвет подводки (она совсем необязательно должна быть черной) и подведите слизистую нижнего века ровно до середны глаза. На этом макияж можно закончить, а можно добавить яркие тени, блестки (если образ вечерний) или цветную тушь - все зависит от того, насколько яркий макияж вы хотите сделать.

thesymbol.ru