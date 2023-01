Косметолог назвала три главных средства в борьбе со старением

Старший косметолог салона красоты New Beauty and Wellness в Вестпорте, штат Коннектикут, США, Дженнифер Аделл назвала три главных средства в борьбе со старением. Соответствующий материал появился на сайте издания The U.S. Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь эксперт отметила косметические продукты, в составе которых присутствует витамин С. "Данный компонент осветляет кожу, делает морщины менее заметными, стимулируя выработку коллагена и эластина, и защищает от повреждения свободных радикалов, вызванных ультрафиолетовым излучением", - рассказала она.

Также в перечень главных антивозрастных средств Аделл включила ретиноиды - одну из форм витамина А, - которые помогают коже обновляться и бороться с акне. При этом специалист порекомендовала в первое время применять средства с ними в составе один-три раза в неделю и только на ночь. "Небольшое шелушение и сухость в начале - это нормально. Как только вы пройдете этот период, можно увеличить применение до четырех-пяти раз в неделю", - пояснила она.

В заключение Аделл посоветовала на постоянной основе включить в свой уход солнцезащитный крем, который предотвращает преждевременное старение кожи, считает собеседница издания.