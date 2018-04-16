10 признаков, что ты скоро встретишь настоящую любовь

1. Ты наконец поняла, что романтическая любовь - это не главный смысл твоего существования

Это больше не твоя главная цель, не одержимость, не главный интерес. Ты не тратишь все свои силы, чтобы найти того, кто может дать тебе любовь и уважение, потому что ты можешь дать это себе сама.

2. Ты стала сосредотачиваться на той любви, которую можешь дать, а не той любви, которую можешь получить

Ты хочешь любить кого-то так же сильно, как хочешь быть любимой. Теперь ты вступишь в отношения с мыслью "Что я могу предложить?", а не "Что я могу получить?"

3. У тебя было достаточно времени, чтобы поработать над собой

Ты не обязана быть идеальной, чтобы тебя любили, но чтобы отношения получились, тебе нужно проработать в себе те моменты, которые в прошлый раз все испортили.

4. Тебе больно, но ты не сломлена после прошлых отношений

Страдать из-за потери любимого человека и важных отношений - это нормально. Если только это не растягивается слишком надолго и не разрушает всю твою жизнь.

5. Ты хочешь отношений, но не отчаянно

Да, ты хочешь встречаться, хочешь встретить того, с кем можешь связать свою жизнь, но ты сможешь прожить и без этого. У тебя есть жизнь вне романтических интересов.

6. Ты отпустила идею, что ты можешь предсказать, подходит тебе человек или нет

Ты уже выбросила свой список идеального партнера и начала больше обращать внимание на того, с кем у тебя есть связь, а не того, кто кажется правильным.

7. Ты не чувствуешь необходимости спешить

Ты больше не привязана к дедлайнам, ты понимаешь, что необходимость спешить - это последствия неуверенности и страха, а не страсти и любви.

8. Ты веришь, что тебя ждет большая любовь

Если бы ты не верила, то ничего бы и не было. Ты бы закрыла себя от любой потенциальной возможности построить отношения с кем-то. Все начинается с того, что ты думаешь о любви, и веришь ли в то, что ты ее встретишь.

9. Ты решила быть собой, а не чьим-то идеалом

Тебя уже больше пугает, что человек будет любить тебя за то, какой ты не являешься, чем если он бросит тебя за то, какая ты настоящая.

10. Ты перестала искать

Ты уже почти решила, что больше никогда не найдешь любовь, ты уже почти приняла, что навсегда останешься одна. А когда перестаешь искать то, что так сильно хочешь, именно в этот момент оно и приходит.

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