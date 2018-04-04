Самые тяжелые знаки Зодиака среди мужчин - ФОТО

"Тяжело в учении, легко в бою" - к жизни с некоторыми мужчинами эта формула неприменима, с ними и в учении тяжко, и в стабильной совместной жизни тоже. Мы выбрали самые сложные знаки Зодиака среди представителей сильного пола, но напоминаем - из каждого правила (знака) есть многочисленные исключения.

12 МЕСТО - БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы могут вообще не создавать проблем, а их характеры близки к идеальным. Главное "но" - они не слишком эмоциональны в стабильных отношениях, и это может серьезно все портить. Не будете же выпрашивать у них поцелуи и прочие нежности? Или, подождите... Будете? Ну окей, дело ваше.

11 МЕСТО - ТЕЛЕЦ

Вполне себе достойный в смысле уровня сложности знак - без особых затей. Главное, обо что можно девушке сильно споткнуться, - это манера Тельца держать дистанцию. Он не скрытен, нет, но к себе долго не подпускает. Чтобы стать действительно близким человеком Тельцу, вам придется проявить упорство и запастись терпением. Казалось бы, все у вас отлично и говорите вы по душам, но чувство, что знаете его не до конца, никуда не девается? Ох, это обычное дело.

10 МЕСТО - РЫБЫ

На самом деле Рыбы очень неконфликтный и на первый взгляд легкий знак. Хотя как посмотреть. Склонность Рыб плыть по течению способна вывести из себя любую женщину, которой хочется внятности и характера в мужчине. Нет, забудьте. Это не про Рыб. Удивительным образом вот эта пассивность часто сопровождается фантастическим везением: Рыбы, ничего не делая, оказываются в нужном месте в нужное время и добиваются успеха. И принимают, черт, это везение как должное. Что бесит еще сильнее.

9 МЕСТО - ВЕСЫ

Вот про кого не поймешь, что у них на уме. Сегодня одно, завтра другое. Сегодня одна, завтра... да, увы, завтра другая. За Весами нужен глаз да глаз, а еще мобильность, интерес ко всему новому. Пытливый ум Весов прямо-таки рыщет в поисках свежих впечатлений, и с ним может быть очень интересно - до тех пор, пока этот пытливый ум не решит, что пришло время попробовать секс втроем.

8 МЕСТО - СТРЕЛЕЦ

Стрельцы похожи на Весов, только они более интеллектуальны и заморочены. Там, где Весы ведут себя как восторженные (и жестокие порой) дети, перебирая людей как игрушки, Стрельцы присматриваются, но тоже выискивают себе что-то (и кого-то) поинтереснее. Кроме того, представители этого знака очень любят рисковать, в чем бы это ни проявлялось. Поэтому готовьтесь все время нервничать и ждать сюрпризов разной степени тяжести - от "я выиграл миллион!" до "я все потерял".

7 МЕСТО - ЛЕВ

Знак, очень смешной в своей серьезности по отношению к себе любимому. У одних Львов это выглядит мило, у других - страшно бесит. В любом случае дозируйте свою иронию в его адрес, а уж про сарказм (знаете разницу? Не знаете? Лучше узнайте, пригодится в случае со Львом) и вовсе забудьте. И придется привыкнуть к степенности, это для Львов очень важный момент. Не "жена", а "супруга", не "сгонять в магазин", а "выйти за покупками", не кресло с ноутом на коленях, а "рабочее место" - отныне это будет ваша реальность. Ну и если хотите сделать Льву действительно приятно, начните называть его по имени-отчеству.

6 МЕСТО - СКОРПИОН

Как ни странно, пресловутые злодеи Скорпионы оказались не такие и злодеи. Да, у них тяжелые характеры, но они не склонны мучить вас нытьем и претензиями. Нужно запомнить, что Скорпион склонен к внутреннему уединению и пессимизму, а также не прощает предательства, и все, считайте, вы себя обезопасили от неприятных сюрпризов.

5 МЕСТО - ОВЕН

С ними не расслабишься. Овны постоянно оценивают своих спутниц, словно прикидывая, достойны ли они их. Причем свои выводы они не озвучивают, часто скрывают за маской вежливости. Но в случае накопления критической массы Овен сообщит вам, что вы: а) храпите, б) смотрите шоу "Голос", в) любите соленые огурцы, а значит, прости-прощай. Хотя нет, никаких "прости" вы от Овнов не дождетесь, это скорее они будут ждать ваших извинений - и за "Голос", и за храп, и тем более за преступную страсть к соленым огурцам. Прибавьте ко всему этому периодические приступы раздражительности, во время которых он будет выносить вам мозг похлеще вашей мамы, и картина вырисовывается просто загляденье.

4 МЕСТО - ДЕВА

Дева, будто он на самом деле Весы, соткан из противоречий. С одной стороны, ум, с другой - занудство и пилеж. Или вот - терпимый к чужим слабостям и при этом обидчивый, как ребенок. А как сочетаются способность к самокритике и комплексы, одному богу известно. Ситуацию спасает умение здраво смотреть на мир (которое, впрочем, сопровождается зачастую тем самым занудством и манерой поучать). Еще одно проблемное место Дев - патологическая ревность и неумение доверять. Отсюда поздние браки.

3 МЕСТО - КОЗЕРОГ

Очень самолюбивый знак, чье самолюбие идет в одном флаконе с тонкой душевной организацией. К другим Козероги предъявляют очень высокие требования, а вот к себе... Отсюда манера строить из себя надзирателя и поборника принципов, но не терпеть того же в свой адрес. Представитель этого знака старается устроиться в отношениях с максимальным комфортом - для себя, не для половины. Половину Козерог будет третировать и иногда, с барского плеча, похваливать. Зато его легко сломать. Просто окажите ему сопротивление, и он сначала устроит бурю, затем - если вы будете упорны - начнет плаксиво возмущаться, потом обидится и в итоге захнычет.

2 МЕСТО - ВОДОЛЕЙ

Водолей легок на подъем, в том числе и в том, что касается создания невыносимой атмосферы. Так же как и Козероги, Водолеи будут активно доставать своих женщин, но каждый раз подходить к этому с огоньком. Представители этого знака - настоящие фантазеры, они никогда не повторяются в претензиях и так блестяще разводят мизансцену ссоры, что Вуди Аллен может уходить из режиссуры.

1 МЕСТО - РАК

Мужчинам-Ракам не нравится: а) нести ответственность, б) нести ответственность, в) нести ответственность. Идеальные кандидатуры в мужья для женщин, предпочитающих решать все самостоятельно, а супругов держать на поводке, Ракам это нравится, правда. За ней как за каменной стеной - вот о какой жене мечтает такой мужчина. И нет, ему не больно быть всегда на втором плане. Единственное, в чем проявляется его характер, - в ревности: Рак может устроить сцену, требуя полного отчета "где, с кем и когда".

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