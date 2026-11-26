Психолог и сексолог Александра Миллер в комментарии aif.ru дала совет тем, кто столкнулся с ревностью и подозрениями в измене. По её словам, главное - не превращать жизнь в слежку, а использовать ревность как повод к ответственному шагу, передает Day.Az.

"Самое главное - не превращать свою жизнь в слежку. Ревность - это сигнальная лампочка на приборной панели. Она говорит: "Проверь масло". Она не говорит: "Скорее разбей приборную панель". Если вы чувствуете холод в отношениях - не бегите проверять телефон. Сядьте и спросите: "Что происходит с нами?" Иногда честный разговор страшнее, чем измена, но он хотя бы даёт шанс что-то исправить", - отметила Александра Миллер.

По данным ВЦИОМ, 49% россиян считают изменой онлайн-флирт и переписки, а женщины в 4 раза чаще мужчин относят фривольные переписки к измене. При этом измены, по опросам, стали встречаться чаще: если в 2007 году о них сообщали 60% респондентов, то в 2025-м - уже 74%.

Тема ревности и измен особенно остро обсуждается в последние дни - после скандала вокруг основателя Nvidia Дженсена Хуанга, покинувшего свой пост из-за внебрачных связей.