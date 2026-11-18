Рядом с романтическим партнером организм может мягче реагировать на некоторые повседневные нагрузки. В лабораторном эксперименте после одинаковой еды подъем сахара в крови был менее выраженным и быстрее проходил, когда близкий человек находился рядом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа ученых Еврейского университета в Иерусалиме опубликована в Science Advances.

В опыте с питанием участвовали 108 здоровых взрослых. Каждый проходил две процедуры: в одиночестве и вместе с партнером, причем порядок условий менялся случайным образом. После порции белого хлеба ученые в течение двух часов отслеживали глюкозу.

В присутствии партнера суммарное превышение сахара над исходным уровнем оказалось в среднем примерно на 15% меньше. Это показатель всей реакции за период наблюдения, а не снижение самой концентрации глюкозы на 15%.

В других опытах исследователи проверили реакцию на прохладу и короткое неприятное воздействие. Рядом с партнером температура кожи в среднем снижалась слабее и быстрее восстанавливалась. Для стрессовой реакции результаты были менее однозначными и зависели от способа сравнения.

Авторы предполагают, что близкие отношения способны влиять на поддержание внутреннего равновесия организма. При этом реакции отдельных людей различались, а некоторые эффекты были небольшими.