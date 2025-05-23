Пожилые супруги пострадали во время торнадо в Лондоне

В Лондоне 60-летние супруги пережили торнадо, но лишились конечностей.

Как передает Day.Az, об этом сообщает LEX 18.

Торнадо обрушился на дом Гейл и Пола Клайнов, когда они были в спальне. Позже их обнаружил сосед. Он искал выживших в домах неподалеку и услышал крики Гейл. Женщина кричала, потому что увидела в коридоре свою оторванную руку. Сосед вытащил пожилую пару на улицу и вызвал скорую.

В больнице врачи заявили, что Гейл и Пол потеряли конечности, поскольку во время бедствия взялись за руки. Женщина также пострадала от осколков, которые прокололи ей легкие. Ее ввели в медикаментозную кому. Состояние Пола улучшилось, однако он давно болен деменцией, поэтому пока не может осознать произошедшее.

У пары была 12-летняя собака Сэди. Она также пережила торнадо. Ее нашли через несколько часов после бедствия: питомец сидел в спальне хозяев, как будто ожидая их возвращения.

Племянники Клайнов уже разбирают завалы. Они начали сбор средств, поскольку пострадавшие потеряли не только дом, но и обе машины. Супругам также потребуются деньги на оплату медицинских расходов. Родственники заявили, что Клайны точно преодолеют все проблемы, потому что любят и поддерживают друг друга.