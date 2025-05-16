Психосоматолог назвала главный ключ к здоровым отношениям

Врач, психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур дала советы по решению проблем в отношениях.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1" специалист указала на то, что построить здоровые отношения поможет искусство разговоров.

"Мы перестали разговаривать друг с другом. У нас у всех теперь термины, травмы, и на кухне вместо обычных живых разговоров мы говорим терминами или роликами из социальных сетей, что неправильно. Нам очень важно говорить обычными словами: что не подходит, что не нравится. Слушать другую позицию", - подчеркнула Тур.

По ее словам, люди в отношениях учатся и разговорам, и дипломатии, а затем на своем примере уже показывают это детям. Тур указала на то, что игнорируют обычно тех, кто не важен, или же когда просто не хочется погружаться в проблему. Тем не менее, если близкий "просит поговорить о какой-то проблеме, то нужно выслушать с открытым сердцем и открытой душой".

Нередко также требуется специалист, который "будет помогать переводить с языка одного на язык другого", чтобы пара достигла взаимопонимания.