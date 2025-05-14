14 мая 2025

14 мая 2025 09:34

Женщина пожертвовала почку возлюбленному и столкнулась с предательством

Испанская блогерша, известная под ником @colleeeniie, рассказала, что пожертвовала почку избраннику с серьезным заболеванием и после этого столкнулась с предательством со стороны мужчины. 

Как передает Day.Az, об этом пишет издание Pulzo со ссылкой на видео женщины в социальной сети TikTok.

Как отметила автор ролика, ей было трудно решиться на тяжелую операцию. Однако она все же пошла на такой шаг, поскольку очень любила своего партнера и хотела спасти ему жизнь. Блогерша надеялась, что он оценит этот поступок, после чего их отношения укрепятся.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, и в скором времени мужчина полностью выздоровел. Правда, спустя несколько месяцев после операции он изменил возлюбленной. Последняя не стала скрывать своего разочарования, так как мечтала прожить с бойфрендом всю жизнь, но его чувства оказались невзаимными.


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